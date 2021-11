"Tim-Kkr e il giallo dell'agosto 2020. Chigi chiamò durante la riunione cda"

Vivendi ha annunciato che non dimsetterà la propria quota in Tim, che succederà e come finirà secondo lei l'offerta dell'americana Kkr?

"Purtroppo non ho la sfera di cristallo, non possiamo che osservare le evoluzioni".



Che cosa dovrebbe fare il governo Draghi? Il Golden Power va attivato, considerando i temi legati anche alla sicurezza nazionale e alla rete?

"Il governo deve ovviamente analizzare l’offerta e nell’ottica della liceità, in base alle regole del mercato, e attivare le misure necessarie laddove previsto".



Pensa che ci dietro questa vicenda ci sia l'atlantismo del premier Draghi?

"Credo che un fondo come KKR non si muova su temi geopoliticamente rilevanti senza il consenso di Washington".



Non è strano che il ministro dell'Innovazione tecnologica, Vittorio Colao, ex numero uno di Vodafone, non si sia ancora espresso?

"Si sarà preso il tempo di esaminare il tema".



La maggioranza si è un'altra volta spaccata. Salvini dice no agli americani, forti dubbi anche dal M5S. La politica non rischia di apparire come sempre divisa e litigiosa?

"Salvini non dice no agli americani ma a spezzatini e a operazioni puramente finanziarie che non tutelino il valore dei nostri asset e i livelli occupazionali. Vi rammento, a scanso di equivoci, che fummo solo noi come Lega a sollevare un polverone nell’agosto 2020, ai tempi del Conte Bis, relativamente allo strano comportamento nei confronti del fondo americano KKR da parte del board di Telecom Italia, comportamento che secondo rivelazioni di stampa incluse anche una telefonata da parte di Palazzo Chigi nel corso della riunione del Consiglio. Sempre nel 2020 fummo solo noi a farci sentire a seguito della rivelazione del quotidiano la Verità che scovò un DPCM del 7 agosto, mantenuto segreto, che consentiva a Telecom l’utilizzo, con condizioni praticamente inesistenti, di tecnologie 5g di Huawei".



Cassa depositi e prestiti detiene il 9,81% di Tim, serve un'azione di Cdp? Che cosa dovrebbe fare a suo avviso l'ad e direttore generale Dario Scannapieco?

"Tutelare il valore dei nostri asset".