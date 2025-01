Terremoto politico in Sardegna, Todde dichiarata decaduta. La presidente: "Vado avanti, impugnerò l’atto"

Todde dichiarata decaduta ma deciderà il Consiglio regionale sardo

Terremoto alla Regione Sardegna. Il collegio regionale di garanzia elettorale ha fatto una dichiarazione di decadenza da consigliere regionale per Alessandra Todde, che così perderebbe anche la carica di presidente della Regione. Lo anticipa L'Unione Sarda online. Sarebbero state rilevate delle inadempienze sulle spese tenute durante la campagna elettorale dell'anno scorso, che hanno portato all'emissione di un'ordinanza ingiunzione indirizzata al Consiglio regionale, che ora deve stabilire una data per la decisione sulla decadenza. L'atto è impugnabile presso il tribunale ordinario.

Todde: "Vado avanti, impugnerò nelle sedi opportune"

"La notifica della Corte d'appello è un atto amministrativo che impugnerò nelle sedi opportune. Ho piena fiducia nella magistratura e non essendo un provvedimento definitivo continuerò serenamente a fare il mio lavoro nell'interesse del popolo sardo". Così la presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, commenta a caldo la decisione del collegio regionale di garanzia elettorale che oggi ha emesso una dichiarazione di decadenza da consigliera regionale - e di conseguenza anche da presidente della giunta regionale - per inadempienze sulle spese tenute durante la campagna elettorale.

Sardegna, Cappellacci (FI): "Decadenza Todde? Se così fosse, si tratterebbe di dilettanti allo sbaraglio"

Il deputato di Forza Italia Ugo Cappellacci commenta la richiesta di decadenza dal Consiglio regionale della Sardegna arrivata per la presidente Alessandra TODDE. "Non conosco ancora nel dettaglio la decisione, quindi è presto per formulare giudizi - commenta all'Adnkronos il parlamentare azzurro ed ex presidente della Regione -. Sembrerebbero però inadempienze molto gravi nella rendicontazione. Se così fosse, si tratterebbe di dilettanti allo sbaraglio e questa di per sé non sarebbe una novità".