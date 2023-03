Travaglio devasta Schlein: "Salario minimo? Fu Orlando a incagliare il M5S"

Travaglio contro il debutto di Schlein: cosa è successo a Otto e Mezzo

Il direttore del quotidiano il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, ospite a Otto e Mezzo da Lilli Gruber critica il debutto in Aula della neo segreteria del Partito Democratico Elly Schlein, e in particolare aver selezionato il salario minimo come primo tema di "duello" con la premier Giorgia Meloni. Secondo Travaglio tale scelta ha "prestato il fianco alla risposta di Meloni". Schelin "avrebbe potuto ricordare non solo che il Pd ha governato dal 2019, ma che fu il ministro Orlando, vicino a Elly, a incagliare la proposta del M5S sul salario minimo legale a 9 euro", ha sottolineato il direttore del Fatto Quotidiano.

