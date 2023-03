Ucraina, l'ansia terrorizza anche Berlusconi. Silvio si fa il bunker ad Arcore

Berlusconi e l'idea del bunker anti-atomico. Fascina preoccupata

Silvio Berlusconi starebbe pensando ad un bunker anti-atomica ad Arcore. Nell'eventualità che la situazione tra Russia e Ucraina degeneri, con il coinvolgimento della Nato e degli Usa, il Cavaliere - si legge su Libero - avrebbe dato mandato di cominciare i lavori. A villa San Martino si stanno prendendo molto sul serio le minacce arrivate, anche negli ultimi giorni da Vladimir Putin. E sono le stesse preoccupazioni esternate dal leader di Forza Italia in tempi recenti: "Se si umilia Putin, il mondo è a rischio nucleare". Marta Fascina, la compagna di Berlusconi, si starebbe muovendo in prima persona per identificare una casa con rifugio anti-atomico.

Qualcosa - prosegue Libero - in giro ci sarebbe, ma non adeguato agli standard del Cavaliere. Da qui l'idea di costruirne uno ad hoc e proprio nella tenuta di Arcore. Ma c'è già chi favoleggia che Berlusconi ne possegga già uno da tempo e che sarebbe in Sardegna nei pressi di Villa Certosa, ma proprio il fatto che non sia nella tenuta principale del leader di Forza Italia lo rende un'incognita in caso di decisione immediata da prendere. Un problema in più da affrontare per Berlusconi, già alle prese con l'agitazione nel partito. Oggi alla Camera si riunirà il gruppo di Forza Italia per procedere all'elezione del nuovo capogruppo: Paolo Barelli al posto di Cattaneo.