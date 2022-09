Guerra, Salvini: "Parole di Berlusconi su Putin? Nessuna giustificazione per chi invade"

Guerra Russia Ucraina, Salvini: "Berlusconi su Putin? Non mi fate interpretare. Ora nessuna giustificazione per chi invade"

"Berlusconi dice che Putin è stato spinto a invadere l'Ucraina, voleva mettere persone perbene a Kiev? Non mi fate interpretare, io dico che faremo di tutto per fermare la guerra quando saremo al governo. Ma prima il giudizio su Putin era positivo da parte da tutti, ma ora giustificazioni per chi invade non ce ne sono". Così Matteo Salvini, ospite di Rtl 102.5.

Salvini: vergognose parole presidente Commissione Ue su voto Italia

"Sono imbarazzanti e vergognose le parole della presidente della Commissione Ue (Ursula von der Leyen, ndr), che ha detto che se le cose andranno male dopo le elezioni 'potremo intervenire'", ha spiegato il leader della Lega, Matteo Salvini, a Rtl102.5. "Fortuna che in Italia votano gli italiani".

Salvini: nessun testa a testa con Calenda, Lega 15% voti in più

"Testa e testa con Calenda? Abbiamo il triplo dei voti di Calenda, noi possiamo vincere con il 15% dei voti in più, e la Lega può prendere tranquillamente i voti di 5 anni fa". Così Matteo Salvini, ospite di Rtl 102.5.

ELEZIONI: SALVINI, 'SU BOLLETTE GIORGIA E SILVIO PRENDERANNO ATTO CHE SI DEVE INTERVENIRE SUBITO'

"I giornali, che sono quasi tutti a sinistra e la stessa Rai, a cui vogliamo abolire il canone" parlano di divisioni nel centrodestra "ma abbiamo un programma comune su tutto". Così Matteo Salvini, ospite di Rtl 102.5. "Certo - aggiunge - oggi per me l'emergenza è il caro bollette, gli amici Giorgia e Silvio dicono che per me si può aspettare, io evidenzio una differenza. Ma sono convinto che Giorgia e Silvio prenderanno atto" che si deve intervenire subito. "Se non facciamo debito adesso ne facciamo il triplo a gennaio", avverte.