Udine, il Csx strappa la città al Cdx; De Toni è il nuovo sindaco

Udine, risultato quasi definitivo: De Toni vince con il 52%

Il candidato sindaco di Udine per il centrosinistra, Felice Alberto De Toni, vince il ballottaggio con il 52,8% delle preferenze. Il candidato del centrodestra e sindaco uscente Pietro Fontanini si ferma al 47,2%. In termini numerici De Toni, sostenuto dalle liste Partito democratico, Azione-Italia Viva Renew Europe, De Toni sindaco e Alleanza Verdi e Sinistra, ha avuto 18.576 voti. Il primo cittadino uscente, Pietro Fontanini, appoggiato dalle liste Fontanini sindaco, Identità civica, Lega Fvg per Salvini premier, Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni, Forza Italia e Unione di Centro, ha ottenuto 16.573 voti.

Udine, Baruffi (Pd), rimonta incredibile in una gara complessa

"Una bellissima vittoria, quella di Alberto De Toni, nuovo sindaco di Udine, e del Pd e di un centrosinistra largo. Una rimonta incredibile in una competizione davvero complessa, nelle premesse. Ancora una volta la differenza la fanno le persone, la qualita' della proposte e la capacita' di fare gioco di di squadra". Lo dichiara all'AGI il responsabile Enti locali del Pd, Davide Baruffi.

Sergo (M5s): "Udine sceglie il cambiamento"

"Udine sceglie il cambiamento, guarda al futuro e ribalta un panorama che fa iniziare un pensiero di svolta anche per la Regione in mano al centrodestra. Siamo contenti per Ivano Marchiol e nel contempo ancora piu' fiduciosi per un percorso comune che abbiamo fortemente voluto e creduto". Cosi' Cristian Sergo, coordinatore provinciale del M5S commenta la vittoria di Alberto Felice De Toni al secondo turno delle comunali a Udine. Su De Toni, sostenuto sin dal primo turno da Partito democratico, Alleanza verdi e sinistra, Terzo polo e Lista De Toni, sono confluiti anche i voti del Movimento cinque stelle e delle liste Spazio Udine e Udine citta' futura che avevano appoggiato al primo turno Ivano Marchiol.