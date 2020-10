Ue, la Cdu tedesca: "Ingresso della Lega nel Ppe? E' escluso"

Risposta secca, chiara, inequivocabile. E che non lascia spazio a dubbi e interpretazioni. I cristiano-democratici tedeschi, la Cdu della cancelliera Angela Merkel, partito nettamente di maggioranza relativa in Germania, esclude categoricamente che la Lega Salvini Premier possa entrare nel Partito Popolare Europeo. "Questa ipotesi può essere esclusa", spiega ad Affaritaliani.it un portavoce della Cdu. "Per essere chiari: non c'è e non può esserci alcuna cooperazione con forze politiche della destra populista come quella del signor Salvini".

Ecco la risposta originale del portavoce dellla Cdu:

This hypothesis can be excluded. To be clear: there is and cannot be any cooperation with right-wing populists like Mr Salvini

A parlare di un dialogo con il Ppe e addirittura dell'ipotesi di un matrimonio con i Popolari era stato per primo l'ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti, provocando non poche polemiche all'interno del Carroccio. Poi il segretario Salvini aveva lanciato segnali all'Unione europea di una svolta centrista e moderata. Così è nata l'ipotesi dell'addio al gruppo al Parlamento Ue di Afd e di Marine Le Pen e l'ipotesi di ingresso nel Ppe. Ma dall'azionista di riferimento dei Popolari europei, i cristiano-democratici della Merkel, arriva un no chiaro e categorico.