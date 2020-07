Umberto Bossi ricoverato in ospedale. "Condizioni non gravi"

LEGA: BOSSI IN OSPEDALE, GRIMOLDI "TI ASPETTIAMO PRESTO, RIPRENDITI"

"Un grande in bocca al lupo al nostro Umberto BOSSI, ricoverato in ospedale. Umberto sei un leone e sei abituato a lottare con le unghie e con gli artigli e lo farai anche questa volta. Ti aspettiamo presto, riprenditi". Lo ha detto, su Facebook, Paolo Grimoldi, deputato della Lega e segretario della Lega Lombarda Salvini Premier. Da ieri, infatti, il fondatore della Lega, 78 anni, e' ricoverato all'ospedale di Varese

Umberto Bossi ricoverato a Varese: fonti vicine famiglia, sta bene

Fonti vicine alla famiglia di Umberto Bossi all'AGI hanno confermato che il fondatore della Lega si e' sottoposto in mattina ad alcuni controlli programmati all'ospedale di Varese. Il Senatur starebbe bene e non avrebbe complicazioni di salute tali da costringerlo all'ospedale

BOSSI: BIANCHI (LEGA), 'CONDIZIONI NON SONO GRAVI, SPERIAMO SI RIMETTA PRESTO'

Le condizioni di Umberto BOSSI "non sono gravi, non so esattamente cosa abbia ma so che è ricoverato da circa 36 ore. Tutti quanti speriamo che possa rimettersi presto e ci auguriamo che possa superare questo malanno". Lo dice all'Adnkronos Matteo Bianchi, deputato e segretario della Lega di Varese.