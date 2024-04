Urso tradito dalle luci infelici di Sky

Il motivo di cotanto stupore? Una diretta su Skynews in cui il titolare del Mimit sembrava essersi ossigenato i capelli



Qualche lettore incuriosito ha scritto ad Affaritaliani.it. Argomento, la chioma di Adolfo Urso, o Adolfo URSS come qualcuno ama chiamarlo ironicamente. “Il ministro si è fatto biondo per somigliare a Giorgia Meloni?” ci ha scritto Angelo da Messina. “Da Urso Bruno a Urso biondo è un attimo” ha maramaldeggiato Costanza da Prato.

Il motivo di cotanto stupore? Una diretta su Skynews in cui il titolare del Mimit sembrava essersi ossigenato i capelli. Ma dopo rapida indagine il mistero è tosto svelato.

Nessuna tinta, nessuna voglia di somigliare alla premier. Ma delle luci dell’emittente satellitare che non solo non rendevano giustizia al ministro - che mantiene il suo colore naturale - ma che hanno fatto arricciare più di un naso. Sky is the limit, dicono gli anglosassoni. E in effetti, è stata proprio un limite per l’aspetto del ministro.



