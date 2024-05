Aira Italia, Anthony Loizeau nominato nuovo CEO

Aira Italia: Anthony Loizeau è il nuovo CEO

Anthony Loizeau è il nuovo CEO di Aira Italia, azienda svedese di tecnologie per l’energia pulita. Loizeau vanta una comprovata esperienza nella creazione e nello sviluppo di aziende globali direct-to-consumer e di recente ha ricoperto il ruolo di CEO per il mercato scandinavo dell’azienda Verisure. Nel corso della sua carriera, Loizeau ha conseguito importanti risultati in ambito commerciale, concentrandosi in particolare sulla gestione delle vendite e sulla crescita del brand, passando dal retail al digitale.

Aira ha avviato le sue operazioni in Italia nel 2023 per ridurre l’impatto del riscaldamento domestico, terzo responsabile europeo per emissioni di CO2. In Italia sono presenti circa 20 milioni di caldaie utilizzate nel riscaldamento delle abitazioni, che contribuiscono al 12% delle emissioni totali di CO2 della nazione. Sotto la guida di Loizeau, Aira Italia punta a servire un milione di case nei prossimi dieci anni, aiutando le famiglie italiane a passare a soluzioni di riscaldamento più sostenibili e convenienti.

Martin Lewerth, CEO di Aira Group, ha dichiarato "La comprovata esperienza di Anthony alla guida di grandi aziende, che puntando alla sostenibilità hanno assistito alla loro crescita, si allinea perfettamente alla visione di Aira di rivoluzionare l'industria del riscaldamento. La sua leadership nel mercato italiano sarà fondamentale per portare avanti la missione di Aira in Italia, promuovendo l'adozione su larga scala delle Pompe di Calore e garantendo a più famiglie tecnologie per l’energia pulita e soluzioni per il riscaldamento domestico più sostenibili e convenienti".

Anthony Loizeau, nuovo CEO di Aira Italia, ha dichiarato: "Sono molto lieto di unirmi alla famiglia Aira in un momento così entusiasmante per l'evoluzione dell'azienda e per la crescita del settore delle tecnologie per l’energia pulita in Italia. Il team di Aira in Italia vanta già decenni di esperienza nel settore energetico e sono fiducioso che insieme potremo avere un impatto positivo e reale sulla vita delle famiglie italiane".