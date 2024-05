BPRESS si aggiudica la gestione delle attività PR di Aries Group

BPRESS gestirà le attività di PR e media relations del Gruppo alberghiero Aries

L'agenzia BPRESS espande la sua presenza nel settore turistico con un incarico prestigioso: gestirà le attività di PR e media relations per Aries Group, un gruppo alberghiero indipendente operante nelle principali città d'arte e di business in Italia, con hotel, resort e residence dedicati al turismo congressuale, agli eventi (MICE), al leisure e al business travel. BPRESS sarà responsabile della definizione delle strategie di comunicazione e dello sviluppo delle relazioni con i media nazionali e locali, con l'obiettivo di aumentare la visibilità del marchio del Gruppo e delle strutture alberghiere nel suo portfolio.

Fondato nel 2020 da un team di professionisti dell’hospitality, Aries Group gestisce attualmente un portafoglio di 4 strutture tra Milano, Roma e Bologna: l’Hotel Villa Pamphili Roma, il Living Place Hotel Bologna, il Quark Hotel Milano e il Ripamonti Residence & Hotel Milano. Le caratteristiche che accomunano le strutture del Gruppo sono le aree verdi in cui sorgono, la presenza di centri congressuali di ampie dimensioni, outlet per il benessere e piscine esterne, un’offerta enogastronomica di alta qualità e un’ampia rete di servizi disponibili. Il Gruppo è guidato da valori ben precisi: solidità, reputazione, flessibilità, innovazione, cura e accoglienza e si fonda su solidi pilastri, tra cui la centralità delle persone e lo spirito Made-in-Italy.

“Negli ultimi anni l’Italia è tornata ad essere una meta privilegiata del turismo congressuale, posizionandosi al primo posto per il numero di congressi internazionali organizzati nel 2023. Ma i numeri sono promettenti per tutto il settore, specialmente se si considera il numero crescente di persone che viaggiano per piacere. Per questo la nostra collaborazione con BPRESS sarà centrale nel nostro percorso di posizionamento come leader di mercato nel settore alberghiero: l’expertise corporate e nel turismo che contraddistingue Aries Group costituirà infatti un asset fondamentale per interpretare al meglio le sfide e le opportunità di un mercato in crescita ed in continua evoluzione”, ha dichiarato Raniero Amati, C&M Officer di Aries Group.

Diego Biasi, fondatore e presidente di BPRESS, ha commentato: “La forte attrattività dell’Italia come destinazione per vacanze, eventi, congressi e convegni è un trend destinato a crescere nel corso dell’anno. Siamo felici di presidiare il settore con un player italiano importante come Aries Group. È un Gruppo alberghiero in grado di offrire un valore aggiunto ai viaggiatori grazie allo stile di ospitalità solido, innovativo, attento alla cura delle persone e all’accoglienza. Il nostro approccio alla comunicazione incentrato sulla creazione di valore e la nostra ultratrentennale esperienza ci permetteranno di affrontare l’incarico con l’obiettivo di contribuire al posizionamento di Aries Group nel panorama mediatico italiano: la vera sfida è riuscire ad aggiungere il fattore business alla percezione dell’Italia come meta turistica ideale”.

L’ufficio stampa di Aries Group è seguito dal team Digital Lifestyle di BPRESS, guidato dall’Account Director Eleonora Bresesti con il supporto delle Account Chiara Paolucci e Carolina Ratti.