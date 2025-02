In Usa percettori di reddito pluricentinari. E in Italia?

C'è una cosa, nell'ultimo periodo di Trump, che mi ha molto incuriosito. Al netto delle follie sull'Europa, la Nato, l'Ucraina e tutto il resto. Quello che mi ha incuriosito è stato vedere il presidente degli Stati Uniti leggere i dati dei percettori del reddito sociale che hanno più di 200 anni, e addirittura uno che ne avrebbe 360.

Se si tentasse la stessa cosa in Italia...

Mi è venuto da chiedermi che cosa succederebbe se facessimo analoga operazione in Italia. Provate a pensare che cosa potrebbe venire fuori: gente morta e sepolta da 10 secoli, non da 300 anni, che percepisce ancora aiuti e indennità, oltre a tutti i falsi invalidi, i vitalizi per cariche soppresse, gente che vive in una parte d'Italia ma risulta residente da tutt'altra parte perché ha dato la sua casa popolare a madre, figli, nipoti, zii, conoscenti di terzo grado, gente che vive nei cunicoli degli ospedali, gente che ha le bollette intestate a parenti defunti, che viaggia sui treni con gli sconti del prozio ferroviere deceduto quando ancora i convogli andavano a carbone.

I politici rubano... sì, perchè sono italiani

Ecco, non ho alcuna simpatia per Trump quando attacca l'Europa. Però mi piacerebbe tantissimo un'operazione di questo tipo per una ragione molto semplice. Per la prima volta si dimostrerebbe che dire che i politici rubano è una grande ipocrisia, la verità è che in Italia chi ruba di più è proprio una parte del popolo disonesta geneticamente. Una parte del popolo che poi va a fare politica e indovinate? Ruba anche là.