Russia, Vannacci: "Tajani e i ministri Ue insistono per una guerra ad oltranza"

"Il rapporto Draghi inserisce tra le tre cause di scarsa competitività e produttività dell'Europa la perdita del più grande fornitore di energia del Vecchio Continente, ovvero la Russia, e le accresciute tensioni internazionali. Cosa fanno i ministri europei? Inaspriscono le sanzioni contro la Russia, aggravando così una delle tre cause del tracollo economico del Vecchio Continente, e insistono per una guerra ad oltranza, inasprendo così la seconda delle tre cause della crisi del Vecchio Continente. Tipico esempio di come l'analisi si trasforma in paralisi".

Con queste parole il generale Roberto Vannacci, europarlamentare della Lega, interpellato da Affaritaliani.it, commenta l'ok del governo al decimo pacchetto di aiuti all'Ucraina, le parole del ministro Antonio Tajani ("Italia al fianco di Kiev, la pace non sia resa") e anche il via libera dei ministri Ue alle nuove sanzioni anti-Mosca.



