Veltroni, alla sua prima c'è mezza Rai e tutta la Sinistra. Potere infinito

Walter Veltroni continua a comandare a inistra: tutti ai suoi piedi

Walter Veltroni continua ad esercitare un fortissimo potere. Emblematica in questa senso è stata la prima del suo nuovo film a Roma "Quando". Alla proiezione erano presenti veramente tutti i rappresentanti della sinistra, oltre a mezza Rai e molti esponenti di peso della società. Addirittura c'erano anche la nuova segretaria del Pd Elly Schlein e il suo ex storico rivale politico Massimo D'Alema. Un potere residuale, forse declinante, - si legge sul Fatto Quotidiano - ma ancora numerosamente rappresentato. C’è Marianna Madia, che a Veltroni deve molto della sua longeva militanza parlamentare (la candidò capolista alla Camera – c’era il Porcellum – nel lontano 2008).

Ci sono un po' dei volti ormai storici della Rai – lunghe e profittevoli carriere in quota Pd – come Andrea Vianello e Antonio Di Bella, poi ovviamente l'ad Carlo Fuortes – un altro manager formato nel tempio veltronista dell’Auditorium – e anche Serena Bortone. Arrivano anche - prosegue il Fatto - l'ex segretario Nicola Zingaretti e il sindaco di Roma Roberto Gualtieri; poi Tiziana Panella e Myrta Merlino con i rispettivi compagni; e ancora Anna Finocchiaro e Gianni Letta. C’è soprattutto – ed è la vera notizia – Elly Schlein. L’ultima segretaria del Pd fondato da Veltroni, la prima che con quella storia non ha un vero legame. Il buon senso, forse, suggerirebbe di restare lontano da lì, invece viene a portare il suo omaggio e subito si avvicina a D'Alema. Così Veltroni continua ad esercitare il suo potere.