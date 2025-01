Regionali Veneto, Marcato (Lega): "Spetta a noi con Zaia o andiamo da soli al voto"

"Zaia merita la rielezione a presidente del Veneto e deve essere rieletto. E sia chiaro, o il candidato è della Lega o noi alle prossime Regionali andiamo da soli"



"Il candidato alla guida della presidenza della regione Veneto spetta alla Lega. O c'è questa volontà comune di tutti i partiti del Centrodestra o alle elezioni regionali corriamo da soli". Lo afferma ad Affaritaliani.it l'assessore regionale del Veneto Roberto Marcato, leghista doc, dopo i dubbi espressi da Giorgia Meloni in conferenza stampa sul terzo mandato per i Governatori regionali,



"Devono, e sottolineo devono, essere i cittadini a decidere. Non ci devono assolutamente essere limiti ai mandati dei presidenti di regione. Se i campani vogliono ancora De Luca che se lo tengano, è una loro libera scelta. Come è una scelta dei veneti quella di avere nuovamente Zaia presidente. Non può decidere il Parlamento, devono decidere i cittadini liberamente. Quando dicono che due mandati sono troppi mi viene da ridere, se uno è lazzarone lo è anche dopo due mesi dalle elezioni. Zaia merita la rielezione a presidente del Veneto e deve essere rieletto. E sia chiaro, o il candidato è della Lega o noi alle prossime Regionali andiamo da soli", conclude Marcato.



