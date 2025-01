Meloni sull'insediamento di Trump: "Farò il possibile per essere alla Casa Bianca quel giorno". Segui la diretta VIDEO. Segui la diretta VIDEO

Meloni in conferenza stampa: segui la diretta VIDEO

La premier apre la conferenza stampa così. "Mi accusano di fare poche conferenze stampa, ma non è vero. Ho risposto almeno a 350 domande nel 2024, qualcosa come una al giorno. Ho scelto di non partecipare mai alle conferenze dopo i Consigli dei ministri, proprio per dare più spazio agli altri colleghi del governo".

Si parte subito sul caso Sala-Abedini



Credo che ieri sia stata una bella giornata per il sistema Italia ma anche per me. Faccio una confessione, non ho provato emozione più grande in questi due anni rispetto alla telefonata che ho potuto fare ieri alla mamma di Cecilia. Devo ringrazie tanti funzionari di Stato ma devo ringrazie anche la stampa per la discrezione e la famiglia. Intervengono molte questioni, una triangolazione con Usa e Iran. Non c'è mai stato un momento di svolta ma sulla questione, essendo una questione di Intelligence, non posso dire molto di più".

Caso Starlink-Musk



Guardo gli interessi dell'Italia, non ho mai parlato con Elon Musk di queste specifiche. SpaceX può garantire comunicazioni sicure con i nostri interlocutori esteri, sono questioni delicate. Nel caso specifico di Starlink, la questione è ancora nella fase istruttoria. Bisogna passare anche dal Parlamento, ma neanche io ho le idee chiare sulla soluzione giusta. Bisogna mettere insieme una serie di circostanze, ma non ci sono alternative pubbliche a livello tecnologico. Bisogna affidarsi al privato. Il problema è che è Musk o che è privato?

Vicenda Elisabetta Belloni



Quello che ha detto Belloni corrisponde a verità. Ha deciso di fare un passo indietro proprio per non finire nel tritacarne in vista della sua scadenza del mandato. False le notizie su uno scontro con me. Prevedo che il suo percorso non termini qui, visto anche che è molto ambita anche a livello internazionale. Le dimissioni di Belloni non c'entrano niente col caso Sala. Per la sostituzione è stato scelto il prefetto Vittorio Rizzi, vicedirettore di Aisi

Premierato e riforme



Le tempistiche non dipendono da me ma sono riforme costituzionali e i tempi sono lunghi. Dare stabilità ai governi e liberare la Giustizia dal giogo della politica sono delle priorità. Così come il codice tributario. Siamo ancora alla prima lettura alla Camera, per me l'importante è portare a casa le riforme. Sulla Giustizia ci sono anche parti dell'opposizione che mostrano il loro favore ma è difficile ottenere i due terzi dei voti del Parlamento. Sull'Autonomia bisogna vedere cosa succederà con la Corte Costituzionale. Anche la legge elettorale dovrà passare dal parlamento.

Migranti e centri in Albania



Le sentenze della Cassazione danno ragione al Governo. Il giudice non può sistematicamente far tornare indietro i migranti. I centri sono pronti per essere operativi, abbiamo un protocollo che ci permette di attivare il sistema in qualsiasi momento. Dovremmo concentrarci più sul trattenimento in carcere dei mafiosi che su altro.



Questione Groenlandia-Trump



Escludo che gli Usa tenteranno di annettere con la forza i territori che gli interessano. Noi abbaimo già visto Trump alla guida degli Usa e lui quando fa una cosa lo fa con una ragione. Lui si rivolge a grandi player globali non ai singoli Paesi. Il canale di Panama è fondamentale così le materie prime della Groenlandia, dove ci sono le mire della Cina. Ma sono dibattiti a distanza tra grandi potenze. Trump voleva solo dire che gli Usa non resteranno a guardare, ma non agiranno.

Sovraffollamento delle carceri e suicidi



La mia idea è quella di realizzare 7000 nuovi posti in tre anni a partire dal 2025. Bisogna ampliare la capienza delle carceri e agevolare il passaggio di detenuti tossicodipendenti in comunità e cerchiamo di far scontare la pena agli stranieri nel paese di origine. Questa è la mia ricetta

Autonomia



Bisogna adeguarsi alle modifiche chieste alla Consulta. Considero che sarebbe un errore non stare nel merito della questione. Cercheremo di far passare queste misure attraverso il referendum, questo è l'impegno che possiamo garantire.

Ucraina



Serve una pace giusta, senza garanzie di sicurezza non possiamo avere nessuna certezza che quello che è accaduto nel 2021 non accada ancora. Le condizioni si devono negoziare tra chi è coinvolto e sarà una pace giusta solo se l'Ucraina è d'accordo. Francamente non prevedo un disimpegno da parte di Trump, lui ha detto in più occasioni "pace con la forza", bisogna costringere la Russia a sedersi al tavolo mettendola in difficoltà. Doveva essere una guerra di tre giorni e dura da tre anni. Non è vero che la Russia ha già vinto. Se si parla di pace è perché la Russia si è un po' impantanata.

Caso Todde-Sardegna



Non gioisco per questa vicenda, il percorso è ancora lungo. Ho letto che Pd-M5s intendono non ratificare la decisione dei magistrati, mentre sul caso Berlusconi le cose non andarono così. Due pesi e due misure

Salvini agli Interni



Sarebbe un ottimo ministro degli Interni come lo è Piantedosi, quindi niente rimpasto. Sulla questione Santanchè ed eventuale rinvio a giudizio, vediamo cosa deciderà la magistratura e poi ne parlerò con la ministra

Veneto



Bisogna valutare, ma una candidatura di un esponente di FdI deve essere messa sul tavolo. Parleremo con Salvini e Tajani e decideremo insieme

Musk e i suoi poteri



Sulle ingerenze, dobbiamo ricondurre le cose nell'alveo in cui si trova. Musk esprime le sue posizioni, parliamo di questo. Di persone note e facoltose che esprimono le loro opinioni ne ho viste parecchie. Spesso le esprimono contro di me. Il problema è chi condiziona le scelte politiche degli altri Paesi, a differenza di Soros ad esempio. Quando si parla di Soros si parla di filantropo. Il problema di Musk è che è ricco o che non è di sinistra?

Viaggio da Trump



Era una idea che è nata durante l'incontro che abbiamo avuto a Parigi. Occasione per consolidare un rapporto "previlegiato". Il fatto che siamo due leader conservatori può agevolare ulteriormente questo legame. A Mar a Lago non abbiamo parlato di dossier. Se riuscirò volentieri parteciperò al suo insediamento

Rispetto



Parola molto bella che ho sempre messo al centro della mia azione politica. Non puoi farti rispettare se non sai chi sei, perché è un dovere ed è un diritto. Sul diritto ho capito che me lo devo meritare

Meloni, conferenza stampa di inizio 2025. Poi il Cdm alle 18. Ecco i temi sul tavolo

Tutto pronto per la prima conferenza stampa dell'anno della presidente del Consiglio Giorgia Meloni: alle 11 presso l'Aula dei Gruppi parlamentari della Camera dei deputati il confronto tra la premier e la stampa. Sono 160 i giornalisti accreditati dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti e dall'Associazione stampa parlamentare. Ben 95 le richieste arrivate all'Ordine per porre le domande alla premier, di queste ne sono state sorteggiate 40.

Conferenza stampa di Meloni, i temi caldi sul tavolo

Il caso Cecilia Sala, ma anche i presunti accordi tra Elon Musk e il governo italiano per i satelliti di Space X, il viaggio lampo negli Stati Uniti e quello (forse) in programma per il 20 gennaio, quando Trump si insedierà alla Casa Bianca: sono tanti i temi "caldi" che la premier dovrà affrontare in conferenza stampa. Senza dimenticare il recente addio di Elisabetta Belloni alla guida del Dis: in pole, tra i vari nomi, c'è quello del prefetto Vittorio Rizzi, che da settembre è vicedirettore dell'Aisi. La scelta spetta alla premier e sul piano formale non richiede il via libera del Consiglio dei ministri, convocato per oggi pomeriggio.

Meloni, Cdm alle 18 a Palazzo Chigi: si parlerà dell'impugnazione della legge regionale sul terzo mandato

Alle 18 la premier è attesa a Palazzo Chigi per il Consiglio dei ministri durante il quale è attesa anche l'impugnazione della legge regionale della Campania sul terzo mandato del governatore. All'ordine del giorno del Cdm: il disegno di legge sulla "Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, fatto a Roma il 12 novembre 2024 e nella Città del Vaticano il 23 dicembre 2024 costituente un Accordo emendativo dell'Accordo mediante Scambio di Lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede sull'assistenza spirituale alle Forze armate, fatto a Roma e nella Città del Vaticano il 13 febbraio 2018". Sarà esaminato, inoltre, il disegno di legge sulla "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Città del Capo del 2012 sull'attuazione delle disposizioni del Protocollo del 1993 relativo alla Convenzione internazionale di Torremolinos del 1977 sulla sicurezza delle navi da pesca, con Annesso, fatto a Città del Capo l'11 ottobre 2012".

L'incontro con Kallas e Zelensky, poi con Biden

Settimana densa anche sotto il profilo internazionale: venerdì Meloni vedrà l'alto rappresentante dell'Unione europea per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Kaja Kallas: per la stessa giornata si parla anche di un possibile incontro col presidente ucraino Volodymyr Zelensky, non ancora confermato da Palazzo Chigi. Sabato invece sarà la volta del faccia a faccia a villa Pamphilj con il presidente americano Joe Biden, uno degli ultimi atti prima della fine del suo mandato.