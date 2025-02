Giustizia, il Pd si schiera con lo sciopero delle toghe: "La 'riforma' rischia di colpire i cittadini"

"Giuste le ragioni della protesta dell'ANM"



"Le ragioni alla base della giornata di protesta dei magistrati sono giuste", afferma ad Affaritaliani.it Walter Verini, segretario della Commissione Giustizia del Senato e capogruppo del Partito Democratico in Commissione Antimafia. "La loro è stata una mobilitazione per chiedere interventi per una giustizia giusta, per processi di durata ragionevole, per rafforzare gli organici, le tecnologie, ammodernare e rinnovare le sedi giudiziarie. Insomma, per i problemi veri della giustizia".



"Il governo ignora tutto questo scegliendo la strada di una "riforma" che punta a colpire l'indipendenza della Magistratura e la separazione dei poteri. Il tema non esiste: sono appena una ventina l'anno (su 9.000 magistrati) i passaggi di funzione ogni anno e con la legge in vigore è ammesso un solo passaggio di funzione in tutta la carriera. Già oggi c'è dialettica tra PM e giudicanti: il 50% delle richieste non vengono accolte e i casi speculari dei processi a carico di Salvini e Delmastro lo confermano. Altro che appiattimento!".



"La "riforma" rischia di colpire i cittadini, con pm separati, votati solo all'accusa e che finiranno per dipendere dall'esecutivo. E poi il sorteggio, come se "uno vale uno": per carità! Sì, abbiamo solidarizzato con le ragioni della protesta perché siamo per la separazione dei poteri. Perché siamo per l'indipendenza della Magistratura e per la sua autorigenerazione da correntismi. Perché siamo per il bilanciamento dei poteri. Perché siamo per difendere il Parlamento, il giornalismo d'inchiesta, i controlli. Insomma, perché siamo anche noi per la Costituzione, su cui questo governo ha giurato ma della qual tende a dimenticare i contenuti", conclude Verini.



