Magistrati, via libera allo sciopero. Parodi (Anm): "Una mobilitazione a difesa della Costituzione, non di una casta"

Sciopero dei magistrati, l'intervento di Mattarella e il messaggio al governo

Lo scontro tra governo e giudici continua e in questo senso la giornata di oggi rappresenta un momento cruciale, scatta lo sciopero dei magistrati. Le toghe mandano un chiaro messaggio alla premier Meloni: "Siamo uniti e pretendiamo l'indipendenza". Questa la risposta delle toghe all'accelerata decisa dal governo sulla separazione delle carriere. A provare a stemperare gli animi è intervenuto ieri anche il presidente della Repubblica e capo del Csm. "Assicurare la irrinunziabile indipendenza dell'ordine giudiziario" e "contribuire alla serenità della vita istituzionale". Questi i due principi evocati da Sergio Mattarella in chiusura del suo breve intervento al Consiglio superiore della magistratura che rappresentano un auspicio e un’esortazione del capo dello Stato.

La posta in gioco è alta: la separazione delle carriere dei magistrati tra giudici e pubblici ministeri, con conseguente sdoppiamento del Csm a cui verrebbe sottratto il giudizio disciplinare affidato a un’Alta corte esterna all’autogoverno. Per le toghe di tutte le correnti, - prosegue Il Corriere - salvo rare eccezioni, significa gettare le basi per condizionare, se non ridurre (e alla fine abolire) l’autonomia e l’indipendenza del pm, e quindi di una parte dell’ordine giudiziario; che invece il presidente della Repubblica continua a ritenere indispensabile. Senza esprimersi sul merito della riforma, ovviamente, ma ricordando che non può e non deve toccare quel principio, a prescindere dalle formule utilizzate.

Anm, via libero allo sciopero. Parodi: "Non è una difesa di casta, non difendiamo nessun privilegio"

"Non è uno sciopero contro qualcuno ma a difesa di una serie di principi della Costituzione in cui fermamente crediamo e che sono fondamentali per i cittadini. È tutto fuorchè una difesa di casta. Noi non difendiamo nessun privilegio". Lo ha detto il presidente dell'Anm Cesare Parodi intervistato da Radio 24 a proposito dello sciopero di oggi dei magistrati.

"Che ci possa essere in prospettiva una mutazione genetica del pubblico ministero, che il pm possa essere condizionato dai poteri forti è un rischio concreto. E questo sarebbe l'aspetto più negativo per i cittadini comuni ". Lo ha detto il presidente dell'Anm Cesare Parodi intervistato da Radio 24 parlando delle ragioni dello sciopero di oggi dei magistrati. "Temiamo la rivisitazione del ruolo del pm che oggi è una grande garanzia per tutti i cittadini, libero di verificare i fatti a 360 gradi. Rinunciare a questa garanzia sarebbe molto grave" ha aggiunto il presidente dell'Anm.