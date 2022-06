Verona, Salvini in pressing su Sboarina: “Errore dividere il Cdx”

Elezioni amministrative Verona, Tosi (Fi): "Accetteremo solo l'apparentamento ufficiale"

Il 26 giugno "non andrò a votare per Tommasi, non per la persona ma perché non ha la capacità amministrativa che serve. Immagino che andrò a votare Sboarina ma prima mi confronterò con Forza Italia per decidere quale linea tenere e cosa dire al nostro elettorato". Così ha dichiarato Flavio Tosi, ex sindaco di Verona che ha aderito di recente a Forza Italia ed escluso dal ballottaggio, ai microfoni di Rainews 24.

Su Facebook ha poi specificato: "Accetteremo solo l'apparentamento ufficiale l'unico previsto dalla normativa sui ballottaggi, alla luce del sole. Apparentamento che farebbe eleggere in Consiglio Comunale i nostri uomini e le nostre donne di centrodestra più votati e più votate, quindi scelti e scelte dal popolo".

"Accordicchi di palazzo e careghe non ci interessano. Come non ci interessa essere trattati come alleati di serie B, come vorrebbe Sboarina, che cerca i voti dei nostri elettori ma non vuole che quegli stessi elettori siano rappresentati da chi hanno votato al primo turno, aggiunge, una logica anti-democratica! E irrispettosa: un po' come se ti invitassero a cena e mentre gli amici mangiano in salotto, tu sei seduto nel guardaroba".