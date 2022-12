“Veste kitsch, alle primarie non lo voto”, elettore Pd sferza Bonaccini

Bonaccini, dalla bese critiche all'outfit del candidato segretario Pd

“Caro Merlo, posso dire, anzi gridare, che alle primarie non voterò Stefano Bonaccini solo per come si veste kitsch?”, così un lettore di Repubblica scrive nella posta del giornale. La risposta del giornalista Francesco Merlo: “Certo che può dirlo e anche gridarlo”.

Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna, è candidato alla segreteria del Partito democratico e parteciperà alle primare. Sfiderà la "sua" vice-presidente Elly Schlein, Paola De Micheli e Gianni Cuperlo.

Anche l'outfit conta per un leader politico. Lo dimostra l'uscita di questo lettore attento anche agli abiti, a suo dire, di cattivo gusto per quanto riguarda Bonaccini.

Ecco le foto di qualche anno fa di Stefano Bonaccini