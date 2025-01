Caso Almasri, avviso di Garanzia a Giorgia Meloni. "Non sono ricattabile" | video

"Non sono ricattabile", così Giorgia Meloni con questo video ha dato l'annuncio della sua iscrizione nel registro degli indagati in merito alla vicenda del generale libico Almasri, fermato a Torino settimana scorsa e rimpatriato in Libia con un volo di Stato perché "soggetto pericoloso per la sicurezza nazionale".

Meloni ha spiegato la vicenda ma prima ha fatto il nome del giudice che l'ha indagata, il Procuratore della Repubblica Francesco Lovoi, lo stesso pm del processo a Matteo Salvini per sequestro di persona in merito al blocco navale del 2019. L'accusa è favoreggiamento e peculato. "La notizia di oggi è questa il procuratore della Repubblica Francesco Lovoi, lo stesso del fallimentare processo a Matteo Salvini per sequestro di persona mi ha appena inviato un avviso di garanzia per i reati di favoreggiamento e peculato in relazione alla vicenda del rimpatrio del cittadino Almasri avviso di garanzia inviato anche al ministro Carlo Nordio, Matteo Piantedosi e Alfredo Mantovano presumo al seguito di una denuncia che è stata presentata dall'avvocato Luigi Ligotti ex politico di sinistra molto vicino a Romano Prodi conosciuto per avere difeso pentiti del calibro di Buscetta, Brusca e altri mafiosi"