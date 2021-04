Sondaggio, Grillo 'condannato' dagli italiani. Letta e Conte 'caccino' Beppe

Gli italiani bocciano senza appello, anzi stroncano, Beppe Grillo per il contestatissimo video in difesa del figlio accusato di violenza sessuale. Secondo i dati del sondaggio realizzato da Roberto Baldassari - direttore generale di Lab2101 e professore all'università La Spienza di Roma - per Affaritaliani.it, il 74,2% del campione - 3 italiani su 4 - non condivide le parole del fondatore del Movimento 5 Stelle. Con Grillo solo il 25,8% degli intervistati.



Ma non finisce qui. Il 55,1% degli italiani ritiene che a questo punto, a seguito di quel video, Enrico Letta non dovrebbe confermare l'alleanza tra il Partito Democratico e il M5S di Grillo. E ancora. Il 55,7% del campione pensa che l'ex premier Giuseppe Conte, nuovo capo dei pentastellati, dovrebbe chiedere l'allontamento di Grillo dal Movimento dopo le sue parole nel filmato.