Meloni indagata, Scanzi: "E' stata ricattata dall'Iran". VIDEO

Giorgia Meloni è al centro di un’inchiesta che ha acceso il dibattito politico e mediatico. Andrea Scanzi ha rilanciato la tesi di un “ricatto dall’Iran”, accusando il governo di orchestrare una campagna di propaganda per sviare l’attenzione. Parla di “narrazione berlusconiana” e di uno scontro tra istituzioni che ricorda stagioni passate. La risposta di Sechi non si è fatta attendere: definisce le dichiarazioni “inaccettabili” e prive di fondamento, accusando Scanzi di fomentare disinformazione e tensioni. Nel frattempo, i sostenitori di Meloni difendono la premier, parlando di un tentativo di gettare ombre su indagini in corso. L’episodio getta nuova luce sull’annoso scontro tra governo e magistratura, con possibili ripercussioni anche a livello internazionale, mentre l’opinione pubblica resta in attesa di riscontri concreti.