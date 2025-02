Meloni riceve il primo ministro svedese: "Questione Paesi sicuri cruciale per le politiche migratorie"

La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ricevuto a Palazzo Chigi il Primo Ministro svedese Ulf Kristersson per discutere delle politiche migratorie europee. Durante la conferenza stampa congiunta, Meloni ha sottolineato l'importanza del concetto di Paesi sicuri nel dibattito sulle migrazioni, definendolo un punto cruciale per l’Italia e per l'intera Unione Europea.

"La Svezia è tra le nazioni che supportano la nostra posizione presso la Corte di giustizia europea sulla questione dei Paesi sicuri e sul protocollo Italia-Albania. Non si tratta solo di un tema italiano, ma di una questione determinante per un approccio più efficace alla gestione dei flussi migratori a livello europeo", ha dichiarato la Premie