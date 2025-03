Calenda asfalta Elkann, poi la battuta ironica: “Ma lei non ha mai sbagliato nulla? Non ha responsabilità nella crisi?”

Durante un'audizione alle commissioni Attività produttive di Camera e Senato, Carlo Calenda attacca frontalmente il presidente di Stellantis, John Elkann, mettendo in discussione le responsabilità manageriali nella crisi del gruppo automobilistico. Con un intervento incisivo, Calenda ha dichiarato: "Lei non ha mai sbagliato nulla? Il titolo è in caduta, le vendite precipitano e quest'anno la produzione ha toccato il minimo storico. Non avete rispettato nemmeno uno degli impegni assunti."

Calenda ha poi aggiunto ironicamente: "Il ministro Urso è l'unico che crede ancora ai numeri annunciati da Stellantis. Già nel 2023 parlavate di un milione di auto prodotte, promessa ripetuta nel 2024, ma nel frattempo tutto è crollato."