Caos treni, Salvini: "Al lavoro perché in questo Paese non ci siano altri ponti Morandi". VIDEO

"Consentitemi di evidenziare un altro aspetto, quello della manutenzione straordinaria. Nel 2023 abbiamo aumentato le risorse per questo capitolo a 3,3 miliardi. Un incremento rispetto al valore medio degli ultimi 5 anni che si attestava a 2,9 miliardi di euro. A questi si aggiungono circa 1,2 miliardi di euro che vengono contabilizzati ogni anno per la manutenzione ordinaria. In altre parole, stiamo lavorando perché questo Paese non può tollerare altri Ponte Morandi". Così Salvini alla Camera.