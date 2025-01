Trump al comizio pre insediamento incita la folla: "Abbiamo vinto, riprendiamo il Paese". VIDEO

“Abbiamo vinto. Sono contento di essere tornato. Ci riprenderemo il Paese. Nulla di tutto questo sarebbe stato possibile senza di voi. Grazie. Mi batterò per voi ogni singolo giorno. Domani a mezzogiorno, si chiuderanno quattro anni di declino americano, e si aprirà un nuovo giorno per l'America fatto di "prosperità, dignità e orgoglio. Faremo di nuovo grande l'America". Così Donald Trump sul palco della Capital One Arena di Washington per il suo ultimo comizio da presidente-eletto.