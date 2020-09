Vigilanza Rai: Lega, "Bernardini attacca Salvini e la sua stessa azienda. Cond

"Massimo Bernardini, autore e conduttore di Tv Talk in onda sulla terza rete pubblica attacca Matteo Salvini sui social. Il leader della Lega sarebbe colpevole di essere stato invitato a "Porta a Porta" per dare voce ai propri elettori. Dai social di Bernardini volano sottili richieste di censura e insulti. E' per questo che i cittadini pagano il canone?" lo scrivono in una nota i deputati e i senatori della Lega in commissione di Vigilanza Rai Massimiliano Capitanio, Giorgio Maria Bergesio, Dimitri Coin, Umberto Fusco, Igor Iezzi, Simona Pergreffi e Paolo Tiramani. "Inaccettabile inoltre che l'autore e conduttore di una trasmissione <<rai, in calo di ascolti, attacchi un'altra trasmissione Rai. Presenteremo un'interrogazione parlamentare perché la tv italiana merita professionalità e pluralismo. Cosa che Bernardini non è in grado di garantire".