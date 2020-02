Virus, Di Maio: "Danno all'Italia e alla nostra comunità scientifica"

CORONAVIRUS, DI MAIO: "ITALIA FIN DA PRIMO MOMENTO TRASPARENTE"

Il ministro degli Esteri Luigi di Maio in conferenza stampa all'Associazione Stampa Estera insieme al ministro della Salute Speranza rivolge un appello ai media e alla comunità europea: "I focolai italiani rappresentano lo 0,1% del territorio, tutti i pazienti dello Spallanzani sono guariti. Il ministro sottolinea poi la trasparenza che il nostro paese ha mantenuto nella comunicazione degli aggioramenti a tutta la comunità europea, che ora deve collaborare a placare "il problema dell'infodemia" che sta attaccando il nostro paese. "Questa credibilità deriva dal lavoro fatto in queste settimane dal ministero della Salute e dal ministro Speranza. E una credibilità che consente all'Italia di essere un paese affidabile", ha aggiunto il titolare della Farnesina.

Di Maio: "Siamo passati dall'epidemia all'infodemia "

'"In questo momento il rapporto con la stampa estera e' prezioso". "Siamo passati da un rischio epidemia a una 'infodemia' acclarata e in questo momento il rapporto con la stampa estera e' preziosissimo".

Luigi Di Maio sottolinea ai media stranieri di non sconsigliare viaggi nel nostro paese: "Nessuno vuole minimizzare ma su 7104 comuni, ne sono coinvolti poco piu' di 10: "Se guardiano alla mappa possiamo dirci finalmente quale e' l'unita' di grandezza el'entita' del fenomeno".

Coronavirus, Di Maio: "Nostri figli a scuola, vengano turisti"

"I nostri figli vanno scuola. Se vanno a scuola i nostri figli, possono venire i turisti e gli impenditori" Il ministro informa poi che è in via di approvazione un decreto per gestire gli abusi legati all'esigenza di mascherine e gel disinfettanti: "Nel decreto che stiamo per approvare, e che dovrebbe andare nel prossimo Cdm entro questa settimana, stiamo per introdurre misure per calmierare alcuni atteggiamenti o abusi rispetto all'esigenza di mascherine e gel disinfettanti. Vogliamo agevolare l'acquisto ove serva, non sempre c'e' esigenza di acquisto".