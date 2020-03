Virus, Patuanelli scherza. "Io isolato al Mise dal 5 settembre 2019"

"Sto bene, nessun sintomo. Seguo nel dettaglio le direttive precauzionali del Ministero della Salute. E in fondo non mi cambia molto, sono in isolamento al lavoro 18 ore al giorno al Mise dal 5 settembre dello scorso anno!". Il ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli, interpellato da Affaritaliani.it, scherza in merito al suo autoisolamento al Mise fino a martedì prossimo, 10 marzo, quando scadranno i 14 giorni previsti dal protocollo sanitario per contrastare la diffusione del Covid-19.



Patuanelli, che è risultato negativo al tampone per il coronavirus, si è posto in quarantena volontaria dopo l'incontro della scorsa settimana con l'assessore lombardo Alessandro Mattinzoli risultato positivo al virus. Il ministro, che non ha alcun sintomo, ha incontrato l'assessore il 25 febbraio scorso per pochi minuti.