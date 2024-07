Von der Leyen, Procaccini (FdI): "A ora non ci sono le condizioni per votarla"

Nicola Procaccini, co-Presidente del gruppo Ecr, sulle alleanze europee chiarisce che non ci sono le condizioni per votare Ursula von der leyen. “L’agenda che abbiamo avuto modo di vedere non cambia rispetto a quella di 5 anni fa e al momento non ci sono le condizioni per votare von der Leyen”, parole nette e decise dettagliate, però, con una profonda analisi. Il co-Presidente ha spiegato che ad oggi non c’è una decisione definitiva e che, “per quanto riguarda gli italiani significa che la decisione verrà presa sulla scorta delle indicazioni che riceveremo dal primo ministro”.



Procaccini ha poi sottolineato: “All’interno del nostro gruppo c’è sempre stata libertà di movimento e decisione per le singole delegazioni. Cinque anni fa la delegazione di Fratelli d’Italia non ha votato il presidente della Commissione mentre la delegazione polacca del Pis, ad esempio, ha votato a favore”.

Un’altra dimostrazione di come nel gruppo Ecr si privilegi e si rispetti la libertà di ogni singola Nazione. Ursula von der leyen vedrà la delegazione dell’Ecr martedì a Strasburgo dopo che lo stesso gruppo dei conservatori ha fatto recapitare un invito al presidente della Commissione Ue. Lo ha confermato lo stesso Nicola Procaccini . “Se facciamo questo incontro è perché vogliamo sentire le cose da von der Leyen”, ha spiegato Procaccini rispondendo a chi gli chiedeva se l’Ecr volesse delle garanzie al presidente della Commissione Ue. “Rispetto all’esperienza nazionale, a Bruxelles non esiste una maggioranza e una minoranza al Parlamento europeo. Esistono le maggioranze e le minoranze che si formano in ogni singolo voto”, ha poi spiegato il leader di Ecr. Al gruppo dei Conservatori e riformisti andranno due presidenze di commissione e due vice presidenze di aula.