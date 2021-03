Johansson, treno e schiscetta: ecco chi ha vinto la disoccupazione in Svezia

Ylva Johansson, 56 anni, è una delle più importanti esponenti del Partito Socialdemocratico svedese, ex ministra del Lavoro, da marzo 2019 è commissario agli Affari interni della Commissione Europea, presieduta dalla popolare Ursula von der Leyen. Spesso etichettata come "l'ala sinistra dei socialdemocratici", la Johansson può essere considerata il classico esempio di frugalità del Nord Europa? Sembra di sì, poichè è stata immortalata alla stazione del treno mentre aspettava pazientemente di tornare a casa.

Questa foto conferma che l'ex-ministra è un esempio da seguire per quanto riguarda Spendig Review e taglio delle spese superflue in politica: un commissario europeo avrebbe diritto e dovrebbe viaggiare con auto blu e scorta, cosa che non avviene nel suo caso. Per fare un parallelismo, in Italia è noto il fatto che il premier Draghi volasse in economy per recarsi da Roma a Francoforte, sede della Bce quando era Presidente.

Dalla personalità pragmatica, così come lo è il suo approccio alla politica, la commissaria Ue ha i numeri dalla sua parte. Infatti è stata uno dei ministri socialisti più incisivi nella storia della Svezia, riuscendo a ridurre drasticamente la disoccupazione nel suo paese.

Proprio oggi la Johansson si è recata a Mitilene, località per verificare lo stato delle strutture che ospitano i richiedenti asilo a causa delle continue accuse alla Grecia di deportazioni sommarie e illegali.