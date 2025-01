Giustizia, Zanettin (FI): "Posizione equilibrata del Sostituto Procuratore Annalisa Imparato"

"Il mio intervento è servito per invitare la parte più moderata ad astenersi dal seguire la parte più radicalizzata con gesti che ho definito harakiri e che possono destabilizzare la stessa Magistratura"



"Resto fermo al mio intervento in aula al Senato di ieri. Conosco molto bene la Magistratura, le sue articolazioni e le varie sensibilità. Il mio intervento è servito per invitare la parte più moderata ad astenersi dal seguire la parte più radicalizzata con gesti che ho definito harakiri e che possono destabilizzare la stessa Magistratura". Il senatore di Forza Italia Pierantonio Zanettin, intervistato da Affaritaliani.it, commenta il boicottaggio dell'apertura dell'anno giudiziario da parte di alcune toghe.

"So che ci sono varie sensibilità all'interno della Magistratura e raccomando a tutti equilibrio per non rovinare una cerimonia istituzionale, poi facciano pure tutti gli scioperi che vogliono". Quanto a eventuali modifiche alla riforma costituzionale della giustizia, Zanettin risponde: "Come Forza Italia avevamo pensato a emendamento sul sorteggio dei membri laici dei CSM, poi non è stato possibile. Vedremo al Senato, ma non dipende da me. E' una decisione della maggioranza".

Su Affaritaliani.it Annalisa Imparato, Sostituto Procuratore della Repubblica nonché membro della Commissione Parlamentare Ecomafie presso la Camera dei Deputati, ha affermato che la riforma della giustizia è 'un provvedimento per i cittadini e non contro una categoria' e che 'Chi sciopera contro la riforma non è professionale', che cosa ne pensa? "Senza entrare nel dettaglio, ma mi sembra una posizione equilibrata di un autorevole esponente della Magistratura che non fa politica e rispetta il potere legislativo. Le leggi le fa il Parlamento e i magistrati le fanno rispettare, le applicano e le interpretano. Questo è il corretto rapporto tra istituzioni. Quella del Sostituto Procuratore Imparato è una posizione decisamente equilibrata", conclude il senatore di Forza Italia Zanettin.



Leggi anche/ Riforma della giustizia, Imparato: “Un provvedimento per i cittadini, non contro una categoria” - Affaritaliani.it