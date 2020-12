Zingaretti, Renzi, Speranza e D’Alema: nasce il "cantiere della sinistra"

"Sono tra quanti considerano coraggiosa la scelta di dare vita a questo governo. E non soltanto perche' il Paese era in mano alla destra, ma perche' era giusto sperimentare la collaborazione tra la sinistra democratica e quella forza del M5S che ha rappresentato una forma di populismo gentile, ossia l'espressione di una rivolta della vecchia politica, ma che non ha assunto quella caratterizzazione propria del sovranismo. Era una scelta obbligata perche' il centrosinistra non poteva sottrarsi a questo compito. Sono un sostenitore di questo governo, ma non basta perche' quello di cui si avverte bisogno e' un'azione politica che guardi oltre".

Massimo D'alema, durante l'evento "Il cantiere della sinistra", organizzato dalla Fondazione Italianieuropei, indica il nuovo percorso che deve intraprendere la sinistra per governare contrastando la destra e il populismo, considerati ancora oggi i nemici principali. "L'attuale Governo non e' altro che una scelta di apertura - aggiunge D'alema - Ma quello di cui si avverte la mancanza e' una forza organizzata che rappresenti i valori della sinistra democratica. Sono consapevole dell'idea che per vincere bisogna conquistare il centro, ma in una societa' diversa".

Come riporta Italpress, Nicola Zingaretti, segretario del Pd, "ora e' evidente che deve aprirsi una fase nuova, nella quale occorre definire con piu' forza, e con piu' empatia, un pensiero di quelle forze che nel mondo produttivo del lavoro devono ricomporsi non con le ingegnerie organizzative, ma dentro una visione" le sue parole sottolineando anche come "sirena populista dell'odio si e' rivelata inefficace davanti all'emergenza Covid, l'antieuropeismo non e' la soluzione. Dobbiamo ritornare a un fondamento della nostra costituzione come l'articolo 3, ossia rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla realizzazione dell'individuo". Un pensiero che lo accomuna a Matteo Renzi: il leader di Italia Viva, infatti, ha messo a fuoco come l'Italia sia "davanti a un bivio".

"Il punto non e' popolo contro e'lite, ma populismo contro politica - ha detto Renzi - O noi scommettiamo sulla politica oppure il populismo tornera' a vincere perche' quel modello non appartiene solo alla destra". Sulle risorse del Mes, ha affermato Renzi, serve una grande battaglia che "va affrontata fino in fondo, perche' bisogna investire di piu' e quei soldi servono". Il futuro della sinistra, pero', sembra ancora a fianco del Movimento 5 Stelle, un'alleanza nata per contrastare la destra e destinata a durare come ribadito da Dario Franceschini, Ministro per i beni culturali. "Non solo abbiamo fermato la destra, ma abbiamo fatto di piu' perche' questa alleanza e' inesorabile se vogliamo continuare a governare. Bisogna solo decidere se fare l'alleanza prima o dopo elezioni", ha detto Franceschini.

Infine, sempre come riferisce Italpress, Roberto Speranza, Ministro della Salute, ha sottolineato come, "la fotografia del campo politico del centrosinistra non e' adeguata a questa nuova fase, bisogna rimettersi in discussione perche' questo spazio nuovo che si e' aperto, a favore di vento, vede una destra molto forte, capace di radicare la sua presenza in modo particolare nella capacita' di interpretare le paure di chi si e' sentito debole". "Un governo e' forte se i soggetti politici che lo sostengono lo sono - ha aggiunto Speranza - Se si lavora anche per costruire soggettivita' politiche piu' forti si da' una mano affinche' governo operi nelle condizioni migliori".

"Sul piano internazionale c'e' un cambiamento di linea in Europa costruendo risposta all'altezza - ha aggiunto Speranza - E poi arrivano le elezioni americane con la vittoria di Biden. Adesso c'e' bisogno di fare un passo in piu' mettendoci in sintonia con cio' che si muove. Io penso che la riorganizzazione dell'offerta politica sia indispensabile perche' quello che c'e' oggi non basta a corrispondere ai cambiamenti che sono avvenuti".