Polonia: l'attacco fa scintille, con la coppia Lewandowski-Milik

EURO 2020



GRUPPO E

POLONIA

LA SQUADRA

Portieri: Łukasz Fabiański (West Ham), Wojciech Szczęsny (Juventus), Łukasz Skorupski (Bologna)

Difensori: Jan Bednarek (Southampton), Bartosz Bereszyński (Sampdoria), Paweł Dawidowicz (Verona), Kamil Glik (Benevento), Michał Helik (Barnsley), Tomasz Kędziora (Dynamo Kiev), Kamil Piątkowski (Raków Częstochowa), Tymoteusz Puchacz (Lech Poznań), Maciej Rybus (Lokomotiv Mosca)

Centrocampisti: Przemysław Frankowski (Chicago Fire), Kamil Jóźwiak (Derby), Mateusz Klich (Leeds), Kacper Kozłowski (Pogoń Stettino), Grzegorz Krychowiak (Lokomotiv Mosca), Karol Linetty (Torino), Jakub Moder (Brighton), Przemysław Płacheta (Norwich), Piotr Zieliński (Napoli)

Attaccanti: Dawid Kownacki (Fortuna Düsseldorf), Robert Lewandowski (Bayern), Arkadiusz Milik (Marsiglia), Karol Świderski (PAOK), Jakub Świerczok (Piast Gliwice)

L'ALLENATORE

Paulo Sousa

Ex giocatore della Juve ed ex allenatore della Fiorentina, dallo scorso gennaio è subentrato a Jerzy Brzęczek, che aveva conquistato la qualificazione. Un profilo ideale, per allenare una squadra con tanti volti noti del campionato italiano.

LA STELLA

Robert Lewandowski

Il superbomber del Bayern Monaco è reduce da una delle migliori stagioni della sua carriera e certamente alza moltissimo il livello di una squadra che, grazie a lui, si candida a mina vagante del torneo.

COME SI E' QUALIFICATA

P10 V8 P1 S1 GF15 GS5



MIGLIOR PIAZZAMENTO AGLI EUROPEI

Quarti di finale (2016)