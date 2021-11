A Bari il Congresso ANMCO-SIC Puglia e Basilicata 2021

Da giovedì 25 a sabato 27 novembre 2021 l’Hotel Excelsior di Bari ospiterà il Congresso annuale promosso congiuntamente dall’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri (ANMCO) e dalla Società Italiana di Cardiologia (SIC) di Puglia e Basilicata.

Un appuntamento che rappresenta, anche quest’anno, uno dei più importanti momenti di condivisione di idee e progettualità tra i Cardiologi appulo-lucani, in questo delicato periodo di pandemia che ha messo a dura prova l’intera comunità scientifica medica.

Nel nostro Paese le malattie cardiovascolari rappresentano ancora la principale causa di morte. In base ai dati del Ministero della Salute, le malattie cardiovascolari sono responsabili del 34,8% di tutti i decessi (31,7% nei maschi e 37,7% nelle femmine). In particolare, secondo i dati Istat 2018, la cardiopatia ischemica è responsabile del 9,9% di tutte le morti (10,8% nei maschi e 9% nelle femmine), mentre gli accidenti cerebrovascolari dell'8,8% (7,3% nei maschi e 10,1% nelle femmine).

Le otto sessioni del Congresso saranno improntate all’approfondimento e alla discussione delle maggiori novità in ambito cardiologico, con l’obiettivo di improntare gli incontri verso la possibilità di fornire al cardiologo clinico un approccio estremamente pratico alla gestione del paziente cardiopatico senza tralasciare i più recenti update in termini di gestione farmacologica e non delle cardiopatie. Gli aspetti clinici verranno integrati con gli aspetti organizzativi-gestionali, indispensabili nell’applicazione della buona pratica clinica.

Responsabili scientifici del congresso sono i cardiologi: Antonia Mannarini e Marco Fabio Costantino.

L’iscrizione all’evento è gratuita ma obbligatoria. La partecipazione garantisce 12,2 crediti in Educazione Continua in Medicina. La segreteria organizzativa è curata dalla Meeting Planner.

