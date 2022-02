Alfonso Orazio Maria Pappalardo neo Presidente del Tribunale di Bari

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha partecipato alla cerimonia di insediamento del nuovo presidente Presidente del Tribunale di Bari, Alfonso Orazio Maria Pappalardo: “Anche in una giornata così complicata non potevo non venire a salutare con grande affetto e ad augurare buon lavoro al nuovo presidente del Tribunale di Bari”.

Insiediamento presidente tribunale bari12Guarda la gallery

“Quello che ci lega - ha sottolineato il presidente Emiliano - è un sentimento nato tanti anni fa nelle nostre discussioni. Il Presidente Pappalardo è tra coloro che da sempre mi hanno messo in guardia dalle insidie della vita pubblica ed oggi di tempo ne è passato ma, in qualità di rappresentanti delle Istituzioni, facciamo il meglio che possiamo. Lo facciamo con uno spirito di dedizione che è lo stesso degli anni della Magistratura”.

Rivolgendosi, inoltre, alle autorità presenti e ai rappresentanti del Tribunale, Emiliano ha poi aggiunto che “Nel rivedervi tutti insieme, a presidio delle Istituzioni repubblicane, vi ringrazio perché il compito che abbiamo davanti è sempre superiore alle nostre capacità. Questo vale per gli operatori sanitari quanto per i giudici monocratici, per i marescialli dei Carabinieri quanto per i Prefetti. Ma questo insieme di cose consente al nostro Paese di mantenere il radicamento nella Costituzione Repubblicana e di essere un punto di riferimento di civiltà anche in questo momento drammatico".

"Abbiamo, oggi, l’impressione che la gente parli senza capirsi e questo inquieta - ha concluso Emiliano - ma noi dobbiamo stringerci intorno ai nostri valori, nella maniera più sincera e schietta, anche imparando dai nostri errori. Andiamo avanti, da oggi con il presidente Pappalardo alla guida del Tribunale di Bari”.

