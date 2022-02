Bari, dramma al Comando di Polizia Municipale: agente si spara a fine turno

Ha aspettato, diligentemente, la fine turno ma prima di andar via si è sparato puntandosi la pistola d'ordinanza alla tempia. Un agente della Polizia locale di Bari pone fine drammaticamente alla sua esistenza nella sede del Comando di Japigia.

Aveva 48 anni ed era in servizio da 12, trasportato subito dal 118 al Pronto Soccorso del Policlinico di Bari, l’agente è morto poco dopo. Restano ignote al momento le motivazioni del gesto.

“Un tragico lutto ha colpito la Polizia Locale di Bari - spiega il Comandante in una nota - un collega ha perso la vita a fine turno nel Comando di Japigia. I soccorsi sono arrivati immediatamente. Trasportato d’urgenza al Policlinico è spirato subito dopo. Informata l’Autorità Giudiziaria e accertamenti in corso della polizia giudiziaria. Lascia increduli tutti i colleghi, affranti dal dolore. Vi preghiamo di condividere con noi il silenzio che avvolge i nostri animi in questo triste momento”.

(gelormini@gmail.com)