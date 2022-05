Capaci, trentennale della strage le celebrazioni e il ricordo in Puglia

Lunedì 23 maggio ricorre il 30* anniversario della strage di Capaci nella quale persero la vita Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Antonio Montinaro, Rocco Dicillo e Vito Schifani. Un avvenimento che ha segnato la storia del nostro Paese e della nostra regione, perché pugliesi erano Antonio Montinaro e Rocco Di Cillo.

Al netto delle celebrazioni e delle manifestazioni per ricordare l’impegno profuso dal Giudice Giovanni Falcone prima e dal Giudice Paolo Borsellino poi, nella lotta alla criminalità organizzata, corre l’obbligo di ripensare a quanto accaduto, perchè la emoria va tenuta viva anche come segno di rispetto di tutte le vittime di mafia.

In occasione del trentennale dalla strage, la Regione Puglia ricorda le vittime simbolo della difesa della libertà e della dignità degli italiani contro la mafia. Nel Palazzo della Presidenza della Regione (lungomare Nazario Sauro 33), sala Di Jeso, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, presenta un progetto che promuove la memoria e la cultura della legalità insieme alla Fondazione “Stefano Fumarulo” con Angelo Pansini, Tilde Montanaro sorella di Antonio, Maria Luisa Fumarulo, Roberto Venneri e Annatonia Margiotta, i sindaci di Caprarica, di Calimera e di Martignano. Sarà presente una rappresentanza degli studenti dell’Istituto Comprensivo Statale di Calimera, che è la stessa scuola frequentata in passato da Antonio Montinaro.

Gli altri appuntamenti commemorativi ai quali parteciperà il presidente della Regione sono:

Alle ore 17.57 cerimonia del Comune di Bari con la deposizione di una corona di fiori da parte del Sindaco sulla facciata esterna di Palazzo di Città.

con la deposizione di una corona di fiori da parte del Sindaco sulla facciata esterna di Palazzo di Città. A seguire un contributo da remoto all’iniziativa “Falcone e Borsellino” organizzata a partire dalle ore 18 al Castello Aragonese di Taranto.

organizzata a partire dalle ore 18 al Castello Aragonese di Taranto. Alle 18.30 sarà a Triggiano all’iniziativa “Capaci di Legalità” per partecipare all’evento in memoria di Rocco Di Cillo nel centro storico.

per partecipare all’evento in memoria di Rocco Di Cillo nel centro storico. Martedì 24 maggio, alle ore 19, sarà invece a Calimera nella chiesa Madonna della fiducia per partecipare alla Santa messa in memoria di Antonio Montinaro officiata da Don Luigi Ciotti.

La Regione Puglia sostiene e patrocina anche le cerimonie in programma lunedì mattina a Triggiano, in ricordo di Rocco di Cillo, e nel pomeriggio a Calimera per Antonio Montinaro.

Anche l’Mmministrazione comunale della Città di Bari ricorderà il 30° anniversario della strage di Capaci, in cui persero la vita il giudice Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro, con la deposizione di corone d’alloro nei luoghi della città dedicati al ricordo dei martiri di questo tragico evento che ha segnato, al contempo, il risveglio della coscienza civile in tutto il Paese.

Di seguito il programma delle cerimonie:

ore 10 - Deposizione corona d’alloro via Rocco Dicillo (presso l’aiuola dove è ubicata la targa “Per non dimenticare”) - Santa Rita

Antonio Decaro, Grazia Albergo - presidente Municipio IV, Paola Romano - assessora alle Politiche educative e giovanili. All’evento parteciperanno diverse scolaresche del territorio municipale oltre al referente regionale di Libera don Angelo Cassano.

ore 11 - deposizione corona d’alloro via Falcone e Borsellino

Francesca Bottalico - assessora al Welfare

ore 11.30 - deposizione corona d’alloro giardino Francesca Morvillo (sito tra largo 2 Giugno, via della Resistenza e via della Costituente)

Carla Palone - assessora allo Sviluppo economico

ore 12 - deposizione corona d’alloro “Albero Falcone” - giardino Peppino Impastato a Catino

Vincenzo Brandi - presidente Municipio V, Corrado Berardi - presidente associazione “Giovanni Falcone”

Ore 17.57 (ora esatta della strage) - Palazzo di Città - facciata

Antonio Decaro, aderendo all’iniziativa promossa a livello nazionale dall’ANCI, osserverà un minuto di raccoglimento accompagnato dalle note de “Il silenzio”, indossando la fascia tricolore, simbolo dell’unità nazionale e dei valori costituzionali per difendere i quali Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e gli agenti della scorta persero la vita il 23 maggio del 1992.

"Mai come oggi diventa necessaria la memoria storica e gli esempi di “Uomini” al servizio dello Stato e della collettività tutta - ha dichiarato Giuseppe Tupputi capogruppo CON in Consiglio Regionale Puglia - perché siano modelli da seguire. Profondere la legalità nella società e soprattutto nei più giovani, è un Dovere che spetta ad ognuno di noi. Lo sviluppo della cultura della legalità è anche un punto fermo della candidata Sindaco Santa Scommegna e delle liste come la nostra di Con Barletta che la sostengono, in continuità con quanto lei stessa ha già fatto negli anni passati in Confesercenti".



"Le idee di Falcone e Borsellino, e di tutti coloro che hanno contribuito alla crescita di questo grande Paese - ha concluso Tupputi - devono continuare a camminare sulle nostre gambe e su quelle dei nostri giovani".

