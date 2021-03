Covid, le ondate continuano: ‘stoico’ voler aprire uno ‘store’

Tener viva la fiammella della caparbietà commerciale e pensare di aprire uno store è quanto meno “stoico”, in un contesto di ‘distanza imperante’, di paura del contatto fisico, quando per la maggior parte dei brand - anche quelli più tradizionali - è scontata la scelta della vendita online, e quando il settore stenta a contrastare una crisi pesante, che nello scorso anno ha visto l’impennarsi di stock invenduti giacere in magazzino.

“Abbassare la guardia non è nelle nostre corde”, dichiara Michele Armenise, giovane stilista barese che poco meno di due anni fa ha lanciato il suo brand “If Possible Make Love”, con capi unisex, universali, unici e sofisticati, “L’ottimismo della ragione deve farci sperare in un futuro ‘imminente’ di ripresa dei consumi, insieme alla voglia di tornare ad avere contatti diretti e non solo mediati da un monitor”.

“La capacità di far sognare - sottolinea Armenise - rimane una missione irrinunciabile per la moda, oltre all’indispensabile funzionalità. Bisogna cercare la positività ovunque, soprattutto in momenti come questi. Da questa considerazione è partita l’idea di osare, provando a creare un ambiente osmotico tra i capi che creo - modelli capaci di andare oltre ogni stereotipo, celebrando la libertà in tutte le sue forme - e i clienti finali, per coinvolgerli e spingerli a sentirsi parte dello stesso progetto”.

Un ottimismo che si fa fede e gli fa annunciare, tramite i canali social, l’apertura di un ‘Temporary store’ del suo brand nel centro di Bari: forte dell’esperienza di fine anno scorso: un ‘Pop up store’ che doveva restare aperto per 10 giorni, ridotti a soli sette giorni per ‘sold out’ dei capi proposti. Questa volta l’apertura sarà di 60 giorni: due mesi interi, per rinsaldare un rapporto sempre più diretto con i propri estimatori.

“Io provo a usare la mia creatività e allo stesso tempo voglio fare qualcosa di normale come può essere aprire un negozio, sia pure a tempo - ribadisce Armenise – e anche questo può aiutare a ritrovare serenità, gioia e forza d’animo in ciò che facciamo”.

Una bella scommessa per il brand pugliese vincitore del PIN: l’iniziativa delle Politiche Giovanili della Regione Puglia, rivolta ai giovani che intendono realizzare progetti imprenditoriali innovativi - ad alto potenziale di sviluppo locale e con buone prospettive di consolidamento - rafforzando le proprie competenze. Ma anche una scelta commerciale, che si basa su una strategia ben precisa.

Per il giovane fashion designer, infatti, l’online è importantissimo, ma nel contempo resta fondamentale continuare a investire anche nei negozi. Ecco che il futuro diventa, allora, l’omnichannel, ovvero la gestione sinergica dei canali di comunicazione col cliente: che anche tramite il web entra in negozio e viceversa. L’appuntamento, a breve, sarà a Bari in Via Andrea da Bari, 78. Keep in touch!

