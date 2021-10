Da Sud, PNRR è Mezzogiorno: Università e Ricerca chiavi per la ripresa

Ricerca e Formazione come chiave per la ripresa: domani, sabato 23 ottobre, al teatro Apollo di Lecce - con inizio dei lavori alle ore 9.00- si chiude il ciclo di incontri "Da Sud" organizzati dal senatore Dario Stefàno, Presidente Commissione Politiche UE dedicati alle risorse del Next – Generation, con la partecipazione del ministro dell'Università e Ricerca Maria Cristina Messa.

“PNRR è Mezzogiorno” è il titolo della giornata di approfondimento che vedrà alternarsi sul palco, insieme al ministro Messa e allo stesso Stefàno, un ricco parterre tecnico-istituzionale: dopi i saluti del Prefetto di Lecce, Maria Rosaria Trio e del Rettore dell’Università del Salento Fabio Pollice, infatti, sul palco si alterneranno i contributi del Sindaco di Lecce Carlo Salvemini, di Gianfranco Viesti, ordinario Università Bari; Marco Bentivogli, coordinatore e co-fondatore di BASE ITALIA; Marina Mastromauro, imprenditrice Pasta Granoro; Giorgio Centurelli, dirigente servizio centrale per il PNRR Ministero dell’Economia e delle Finanze e Giuseppe Catalano, coordinatore struttura tecnica di missione PNRR - Ministero infrastrutture e mobilità sostenibile, con la moderazione di Alessandro Cecchi Paone.

“Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - spiega Stefàno - è una occasione irripetibile per ripartire ammodernando il Paese. Ma è anche uno strumento per avviare definitivamente un'azione di governo capace di risolvere il divario tra Nord e Sud del Paese, per ricucire pezzi di territorio che vivono disparità di servizi materiali e immateriali non più giustificabili, ma anche di diritti universali negati. Il Mezzogiorno è chiamato a mettere insieme le migliori energie e professionalità, per essere pronto a recepire risorse e strumenti indispensabili per dare avvio a questo nuovo e duraturo percorso di crescita e sviluppo”.

(gelormini@gmail.com)