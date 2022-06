ERF - Estate 2022 ‘Le Nostre Radici’ al Museo Civico Bari

5 titoli, 5 autori, 5 appuntamenti in vista dell'estate al mare, ai monti o in collina. Tutto pronto per la rassegna letteraria di Edizioni Radici Future, “La Nostre Radici” - Estate 2022, in programma al Museo Civico di Bari (Strada Sagges, 15), ogni mercoledì da 15 giugno al 13 luglio 2022 alle ore 18,00.

Esordio il 15 giugno (S. Vito) con la Storia, i Peuceti e “Come gli Dei” di Vito Antonio Loprieno, che dialogherà con Nino Greco - Presidente Archeoclub e Antonio V. Gelormini - Affaritaliani.it

Il 22 giugno sarà la volta del noir internazionale con “Il passato ha un cuore nero” di Andrea G. Laterza, che sarà intervistato da Antonio V. Gelormini

Mentre il 29 giugno toccherà all’antifascismo tornare alla ribalta con “Cent’anni di Resistenza” di Pasquale Martino, Lea Durante e Antonella Lovecchio. Interverrà Antonio V. Gelormini.

Il 6 luglio spazio alla poesia, alla musica e al cinema con un gigante timido “PPP, Pasolini prima di Pasolini” di Trifone Gargano, che dialogherà con Antonio V. Gelormini.

Per chiudere il 13 luglio con un altro viaggio nella storia e nelle antiche tradizioni autoctone armene con “La Nuora - Il genocidio armeno di Kessab in Siria” di a cura e traduzione di Kagham J. Boloyan e Daniela Musardo. Interviene Antonio V. Gelormini.

La rassegna, tesa a promuovere la lettura e a valorizzare autori pugliesi, è organizzata da ERF in collaborazione con Archeoclub, ANPI, SPI-CGIL, Museo Civico, Colibrì - La rete delle librerie di Bari, e col patrocinio gratuito di Banca Generali e ‘Home of Art’.

I libri della rassegna saranno in vendita anche presso Mondadori Point di Via Crisanzio, 16 - Bari.