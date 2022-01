Esonero contributi assunzioni al Sud, UE via libera alla proroga

Raffaele Fitto (ECR-FDI) commenta la buona notizia: “Accogliamo positivamente il via libera della Commissione europea alla richiesta del Governo italiano di prolungare fino a giugno, all’interno del regime temporaneo sugli aiuti di Stato, la misura che prevede esoneri contributivi per le imprese che assumo donne e giovani nel Mezzogiorno d’Italia".

“Tale strumento, come è noto, fornisce un importante stimolo all’occupazione e alla ripresa economia con particolare riferimento ai territori meridionali. Un provvedimento sul quale, come delegazione di Fratelli d’Italia, ci eravamo da subito interessati sollecitando una risposta da parte della Commissione che mettesse fine al clima di incertezza per le imprese e per i lavoratori."

“Auspichiamo ora - coclude Fitto - che il Governo italiano si attivi nei confronti della Commissione Ue per rendere questa misura strutturale, anche nell’ambito delle trattative per l’accordo di partenariato sulla politica di coesione 2021-202, considerando che il quadro temporaneo sugli aiuti di stato terminerà il 30 giugno 2022”.

