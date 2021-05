Fdl, 'Restauro in Tour' le nuove date: 1-3 Set 2021 a Bari

Si terrà dal 1° al 3 settembre 2021 presso la Fiera del Levante di Bari e su una piattaforma digitale l’edizione 2021 del Salone Internazionale del Restauro “in Tour’, il più importante evento al mondo dedicato all’economia, conservazione, tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali organizzato da Ferrara Fiere in partnership con Assorestauro.

Alla luce del calendario delle riaperture per fiere e congressi previste dal Governo dal 15 giugno, la manifestazione, programmata dal 26 al 28 maggio 2021, è stata rimandata per consentire agli operatori, espositori e visitatori, di poter partecipare in presenza e nel pieno rispetto di tutte le norme di sicurezza, oltre che attraverso la piattaforma digitale che supporterà l’evento e che rimarrà online fino alla fine dell’anno.

Dal 30 agosto al 4 settembre, organizzata da Assorestauro, avrà luogo la ‘Restoration Week’, un itinerario tra le eccellenze del restauro italiano con la visita, sia in presenza che in live streaming, ai cantieri di Napoli, Pompei, Bari e Matera.

Durante queste giornate esperti internazionali del settore avranno modo di confrontarsi, conoscere e approfondire le tecniche e le metodologie del restauro italiano direttamente sui cantieri.

Gli eventi di ‘Restauro in Tour’ e della ‘Restoration Week’ fanno parte del più ampio progetto ‘Restauro Made in Italy’, sostenuto dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, e Agenzia ICE per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane. Le tematiche principali che animeranno i giorni del salone e ispireranno la scelta dei cantieri della ‘Restoration Week’ saranno il ruolo nel restauro nella transizione ecologica e i grandi cantieri del restauro.

