Gargano, l'estate post-Covid si annuncia più serena e attraente

“La tendenza delle prenotazioni indica che quest’anno, rispetto al 2020, avremo un incremento di presenze turistiche dall’estero e dal Nord Italia, con una crescita di fatturato tra il 20 e il 30%”.

E’ Bruno Zangardi, presidente degli operatori turistici riuniti nel Consorzio Gargano Ok, a illustrare il quadro che va delineandosi per l’estate turistica sulla costa garganica. I dati a cui si riferisce riguardano le strutture ricettive consorziate di Vieste, Rodi Garganico, San Menaio, Monte Sant’Angelo e Mattinata.

“La differenza più importante, rispetto allo scorso anno - ha aggiunto Zancardi - riguarda i periodi: mentre nel 2020 riuscimmo a registrare buoni risultati, soprattutto grazie a un agosto e un settembre positivi, quest’anno le prenotazioni sono più omogenee, meno concentrate, con numeri più che soddisfacenti anche per giugno e luglio”.

PIU’ PERSONE DALL’ESTERO. L’enorme incertezza del 2020, ridusse fortemente l’arrivo di turisti stranieri. Le strutture del Consorzio registrarono il 90% di presenze dall’Italia. Nel 2021, la “quota estero” sarà almeno del 20% sul totale delle presenze, con un incremento importante soprattutto da Belgio, Francia e Svizzera. “Sempre considerando il primo campione delle prenotazioni - ha spiegato Zangardi - crescerà anche il numero dei turisti provenienti dal Nord Italia”.

STRUTTURE PIU’ PRONTE E SICURE. “L’esperienza del primo dopo-lockdown è stata importantissima. Quest’anno, anche grazie a quel primo ‘test di ripresa’, le nostre strutture hanno potuto approntare un miglioramento rilevante dei servizi. Per i bambini, ad esempio, sono state approntate più aree attrezzate, in modo da permettere la fruizione dei giochi per piccoli gruppi. Se i protocolli di sicurezza lo permetteranno, le nostre strutture sono già pronte, anche a modulare in modo differente i servizi di animazione che l’anno scorso furono sostanzialmente vietati. Abbiamo tutti lavorato moltissimo a una diversa modulazione della fruibilità di piscine, impianti sportivi, aree per gli spettacoli. Distanza, sanificazione giornaliera e divisione per piccoli gruppi saranno ancora più efficienti anche grazie al miglioramento degli spazi e a una diversa organizzazione degli stessi”.

BONUS VACANZE E PREZZI. Tutte le strutture del Consorzio Gargano Ok hanno confermato l’adesione al Bonus Vacanze. Una scelta netta, senza incertezze, già presa lo scorso anno con ottimi risultati. Come avvenne nel 2020, anche quest’anno le diverse strutture ricettive consorziate hanno concordato una linea comune sulla trasparenza e la sostenibilità dei prezzi. “Un 30% di prenotazioni sta arrivando da nuovi clienti, l’altro 70% è relativo a chi è venuto nelle nostre strutture lo scorso anno”, ha dichiarato con soddisfazione Zangardi. “Questo significa che i sacrifici e il buon lavoro fatto nel 2020 ci stanno premiando”.

“Il Gargano sa fare squadra. Quello che sta iniziando il tredicesimo anno del nostro Consorzio, una realtà che mette insieme 40 imprese del settore turistico allocate sia sulla costa che nell’entroterra garganici”. Gargano Ok, infatti, integra e unisce i servizi di strutture ricettive, imprese di servizi (solo una per ogni diversa tipologia) e produttori enogastronomici d’eccellenza di 16 diverse località: Monte Sant’Angelo, Rodi Garganico, Peschici, San Giovanni Rotondo, Vico del Gargano, Vieste, Isole Tremiti, Manfredonia, San Nicandro Garganico, Apricena, Foggia, San Marco in Lamis, Ischitella, Poggio Imperiale, Bovino e Termoli. “Il Gargano è tra le aree più belle del mondo. Pochi altri posti al mondo possono offrire una ricchezza di paesaggi così straordinariamente diversificata e concentrata in una stessa zona. Siamo capacissimi di fare accoglienza e anche di fare squadra. Lo dimostreremo anche nel 2021 e lo abbiamo fatto anche nel 2020, nella stagione turistica più difficile degli ultimi anni, con una professionalità e un’attenzione che, non a caso, hanno portato a zero focolai e hanno registrato zero criticità sulla costa e nei borghi. Mettiamolo in evidenza. Diciamolo con orgoglio”.

