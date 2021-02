Giancarlo Di Mauro è il nuovo presidente di Confindustria Foggia

Giancarlo Di Mauro, 66 anni, è il neo presidente di Confindustria Foggia. Il prossimo 5 marzo l’elezione - dopo sì del Consiglio Generale - sarà ratificata dall’assemblea. Di Mauro succede a Gianni Rotice, sancendo il passaggio della guida locale del sodalizio imprenditoriale dal settore costruzioni a quello delle energie rinnovabili.

Il sindaco del capoluogo dauno, Franco Landella, ha così commentato la notizia: “A nome mio personale e dell’intera amministrazione comunale, formulo gli auguri di buon lavoro al nuovo presidente di Confindustria Foggia, Giancarlo Di Mauro. Sono certo che per l’associazione degli industriali di Capitanata stia per avviarsi un nuovo percorso, in cui non mancheranno ostacoli ed imprevisti, dato il perdurare dell’emergenza sanitaria, che sta creando non poche difficoltà al comparto produttivo, tanto a livello nazionale quanto a livello territoriale”.

“Solo con il lavoro di squadra sarà possibile uscire indenni da questo periodo buio - ha aggiunto Landella - per questo motivo rinnovo al presidente Di Mauro la disponibilità dell’amministrazione comunale di Foggia a lavorare in sinergia con Confindustria e con tutte le associazioni datoriali, sui temi dello sviluppo economico del nostro territorio. Saluto con affetto il presidente uscente, Gianni Rotice, che ha saputo guidare con professionalità l’associazione degli industriali in un periodo di transizione”.

Giancarlo Di Mauro - Nato a San Severo nel 1955, coniugato con tre figli, il neo presidente di Confindustria Foggia ha iniziato la sua carriera lavorando in ENEL: prima presso il CRTN - Centro di Ricerche Termo-Nucleari di Milano nella direzione di lavori di opere civili speciali - e, dopo, nella Divisione Infrastrutture e Reti - Rete elettrica Zona di San Severo.

Già Presidente del CON.COOP.ED. s.r.l. e membro del Consiglio di Amministrazione del Consorzio UNCI-Abitazione, si è occupato del coordinamento delle attività di ricerca nel settore della bio-edilizia e risparmio energetico. È stato, inoltre, Presidente della Commissione Ambiente-Energia-Urbanistica e Lavori Pubblici del comune di San Severo, Direttore del CSA-Centro Servizi Aziendali, con attività in Italia ed estero, Responsabile del settore energie rinnovabili della 3 ECO ENERGY srl, Presidente dei CDA della ENERGES srl , SOLARTEC srl e ENERTEC srl, Amministratore Delegato della ENERGETIC SOURCE RENEWABLE S.r.l.

Membro dell’Istituto Europeo di Integrazione Culturale Robert Schuman Italia e della Struttura di missione della Commissione Ambiente ed Energia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in Roma, è consulente in Italia e all’estero nel settore eco-ambientale-energetico. Attualmente è vice presidente del CONSORZIO FOLARIS e Amministratore Unico della SOLAR MASTER S.r.l., attiva nello sviluppo di impianti da Fonti Rinnovabili.

