La Puglia vuole il Pane di Altamura patrimonio culturale UNESCO

Approvata all’unanimità, in Consiglio regionale Puglia, la mozione presentata dai consiglieri della Lega Puglia (Davide Bellomo, Giacomo Conserva, Gianfranco De Blasi, Joseph Splendido) che impegna la Giunta Regionale ad attivare le opportune procedure per l’inserimento del “Pane di Altamura” nella Lista Rappresentativa del Patrimonio Culturale immateriale dell’Unesco, al fine di vedere adeguatamente riconosciuta e tutelata una tradizione millenaria vanto della regione murgiana, emblema della cultura contadina e agroalimentare del Paese.

“Siamo soddisfatti - ha afferma Davide Bellomo, Capogruppo Lega Puglia - che la nostra mozione sia stata approvata all’unanimità e che l’intero Consiglio regionale abbia inteso l’importanza dell’inserimento del “Pane di Altamura” nella Lista Rappresentativa del Patrimonio Culturale immateriale dell’Unesco. Intorno al Pane si è sviluppato un modello di civiltà che continua ad essere fattore di sviluppo, di nutrimento, di dialogo e di concordia fra i popoli".

"Ora mi auguro che la filiera istituzionale intervenga - ha precisato Bellomo - per fare in modo che il pane di Altamura sia inserito come patrimonio mondiale dell’UNESCO, attivando la procedura necessaria. Facciamo in modo di tutelare i nostri prodotti, simbolo della nostra cultura e patrimonio del nostro territorio!”

"Un bel passo in avanti per un prodotto che non è soltanto qualcosa che vediamo sulle nostre tavole e che consumiamo abitualmente - ha commentato Francesco Paolicelli, presidente della IV Commissione consiliare (Commercio, Artigianato e Turismo - è soprattutto il simbolo di una civiltà millenaria, che unisce passato e futuro".

"Una conquista importante raggiunta con questa approvazione e che vede tutti concordi - ha aggiunto Paolicelli - per questo ringrazio il collega Bellomo, con il quale abbiamo condiviso anche l’impegno ad attivare tutte le opportune procedure e soprattutto a coinvolgere gli Enti locali per raggiungere insieme l'obiettivo comune".

