Lecce, al via il Digital Empowerment for placement

Specialista della cybersecurity, operatore del turismo digitale e operatore della logistica automatizzata: sono queste le tre figure professionali che saranno formate da altrettanti corsi gratuiti al via a fine giugno e destinati a 280 pugliesi inoccupati tra i 34 e 50 anni.

Succede grazie al progetto ‘Digital Empowerment for placement’, della durata di 15 mesi, selezionato e sostenuto dal Fondo per la Repubblica Digitale - Impresa sociale nell’ambito del PNRR e organizzato da Business School Spegea, Consorzio Mestieri Puglia Scs, Politecnico di Bari e Confindustria Bari e BAT, in qualità di partner sostenitore.

Spegea D.E.P. Bari 10.05 tavolo relatori (1)Guarda la gallery

Per conoscere i percorsi formativi e avere tutte le informazioni per iscriversi, la Business School Spegea e Consorzio Mestieri Puglia hanno ideato un tour che farà tappa a Lecce nell’open space di Palazzo Carafa (piazza Sant’Oronzo). I percorsi formativi, ciascuno della durata di 500 ore, vedranno i corsisti impegnati in lezioni teoriche (inpresenza e da remoto), project work, laboratori, oltre che in percorsi volti a valorizzare le proprie competenze e a favorire l’inserimento lavorativo in azienda.

Infatti, al termine dei corsi sarà sviluppata un’attività di matching tra i profili formati e le imprese pugliesi attive nella logistica, nel crescente settore delcommercio on line e nel comparto turistico oltre che alle tantissime aziende alle prese con le sempre più stringenti esigenze in tema di sicurezza dei sistemi informatici.

L’iniziativa ha l’obiettivo di rispondere, almeno in parte, al fabbisogno di competenze informatiche per la Puglia, stimato in tremila risorse all’anno. Per candidarsi ai corsi, conoscere le tappe successive e avere altre informazioni, è disponibile una sezione del sito mestieripuglia.it.

(gelormini@gmail.com)