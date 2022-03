Leo Vecchiarino, 'La donna nell'Arte': le vestali che invitano al Museo

Continuano gli appuntamenti programmati dall’Associazione Amici del Museo Civico di Foggia, come annunciato dal Presidente Carmine de Leo, con una mostra di pittura per onorare la Festa delle donne non in un solo giorno, ma per un intero mese.

Il Museo, sito nel cuore del centro storico in Piazza Vincenzo Nigri 3, ospiterà, dal 1 al 31 marzo, presso la sala Diomede, la mostra personale di 'pittura articolata' dell’artista Leonardo Vecchiarino. L’evento dal titolo “La donna nell’arte” vedrà le vestali 'modelle' di Vecchiarino nell'insolita ed originale funzione di invito al Museo, per scoprirne il fascino, la ricchezza e la bellezza racchiusi nei tesori custoditi ed esibiti.

La mostra di Leonardo Vecchiarino “La donna nell’arte” pone al centro dell’attenzione la ricerca intellettuale dell’artista, che attraverso le sue opere - la cui tecnica è un collage nel collage - analizza la società attuale e gli effetti dell'identificazione, vera o presunta, della felicità personale con l'acquisto, il possesso e il consumo continuo di beni materiali, generalmente favorito dalla moda o dalla pubblicità.

Tra i fattori che orientano e determinano l’evoluzione dei modi di vita quotidiani l’universo femminile riveste un ruolo fondamentale. Per Leonardo Vecchiarino le donne sono vita e fonti di vita, ambasciatrici d’amore e riferimento estetico dell’epoca che vivono. "Ogni donna è un inno alla bellezza dell’esistenza umana, una emozione che provo a fermare sulla tela e che cerco di trasmettere a chi incontra la mia arte da autodidatta". Un autodidatta, che di strada ne ha fatta e che oggi ha raggiunto la dignità del tratto artistico 'riconoscibile': la firma più onorevole per ogni cantore del linguaggio più nobile al mondo. quello dell'Arte.

L’ingresso alla mostra è libero.

Gli orari d’apertura sono:

da martedì a domenica ore 9,00 – 13,00

martedì e giovedì ore 9,00 – 13,00 / 16,00 – 19,00

Lunedì chiuso

Per ulteriori informazioni visitare il sito web: www.vecchiarinoleonardo.it

(gelormini@gmail.com)