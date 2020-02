‘Mediterraneo frontiera di Pace’ I vescovi a Bari nel segno di La Pira

La civiltà mediterranea non è un'isola che sprofonda poiché la sorreggono - diceva Giorgio La Pira - tre pilastri: Gersualemme e il senso della storia, Atene e la logica e la bellezza artistica, Roma e il diritto e la politica", ma nel "Grande lago di Tiberiade", come La Pira ebbe a definire il Mediterraneo, sembra esserci ancora tempesta continua.

Ecco perché 'Fare memoria del passato per affrontare le sfide odierne e costruire un futuro di pace'. sarà il senso di “Mediterraneo, frontiera di pace”, l’evento-Sinodo di riflessione e spiritualità, che si terrà a Bari dal 19 al 23 febbraio, con la partecipazione finale per la chiusura di Papa Francesco.

“Questo incontro nasce da un progetto di Giorgio La Pira che negli anni 60 disse che il Mediterraneo deve essere oggi quello che fu nel passato”, spiega il card. Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della CEI, "Il Mediterraneo è sempre stato il mare in mezzo alle terre e ai continenti: - continua Bassetti - comprende infatti l’Europa, l’Africa, l’Asia. Attorno ad esso si sono sviluppate nel passato circa 20 civiltà che sono tra le più importanti del mondo. E' la patria di Abramo e delle tre religioni monoteistiche; ed è il mare di Gesù, che è della Galilea, degli apostoli ed è anche il luogo dove è nata la prima evangelizzazione”.

Ecco allora che “Se il Mediterraneo ha la vocazione di essere quello che fu, come disse La Pira - sottolinea il presidente della Cei - è chiaro che di fronte ai problemi della pace, delle migrazioni, delle differenze sociali e della povertà, noi dobbiamo confrontarci concretamente partendo da quello che ci hanno ispirato i nostri Padri”.

“Ringraziamo il Santo Padre per il dono della Sua presenza all’Incontro di Bari. La Sua parola e il Suo Magistero sono un punto di riferimento per quanti desiderano e anelano la pace nel Mediterraneo”, dichiara il Card. Gualtiero Bassetti, Presidente della Conferenza Episcopale Italiana. “Come Vescovi promotori dell’evento – aggiunge il Cardinale – facciamo nostro e rilanciamo l’appello del Papa alla Comunità internazionale per un più assiduo ed efficace impegno nell’area mediterranea e nel Medio Oriente”.

A tal proposito, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, partecipando alla conferenza di presentazione dell’evento “Mediterraneo, frontiera di pace", nella sala Priorale della Basilica di San Nicola ha dichiarato: “Abbiamo davanti un percorso che, a rileggere gli eventi della storia, ha avuto una direzione nitida sin dal 1980".

"Iniziato con la visita di Giovanni Paolo II qui a Bari, che dedicò la Città e la Regione alla ricerca di un ruolo nella costruzione del dialogo ecumenico e della pace nel Mediterraneo - ha proseguito Emiliano - poi andata avanti con la venuta del Congresso Eucaristico di Benedetto XVI. Ed ancora, la reliquia di San Nicola che per la prima volta è partita verso Mosca e San Pietroburgo e poi la Conferenza Episcopale Italiana che, per la prima volta della storia della Chiesa cattolica, convoca tutte le Chiese del mediterraneo e lo fa qui a Bari".

"Per noi è una grande responsabilità e una gioia immensa, che noi dobbiamo sicuramente a Papa Francesco e a tutti i suoi collaboratori. Naturalmente la presenza anche del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è una cosa straordinaria", ha concluso il Governatore, "Non so quante volte il Papa e il Presidente della Repubblica si siano incontrati fuori da Roma! Siccome sono due personalità che rappresentano la vita di gran parte degli italiani, averli tutti e due in Puglia mi riempie di gioia”.

(gelormini@affaritaliani.it)

-------------------------

Pubblicato sul tema: Ci sarà anche il Presidente Mattarella alla messa di Papa Francesco a Bari

Papa Francesco a Bari il 23 Feb per chiudere 'Mediterraneo frontiera di Pace'

I lampioni del lungomare e la Bari parigina di Michele Cassano